Verstappen tevreden na kwalificatie ‘We komen dichterbij Mercedes’

Dat Max Verstappen er vandaag goed bij zou zitten, werd al meteen duidelijk in Q1. Het was op de Nürburgring constant stuivertje wisselen met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, uiteindelijk moest de Nederlander toch genoegen nemen met een derde startplek voor morgen. “Het was zeker interessant vandaag.”

De voorbereiding vonden uiteraard niet plaats in de meest ideale omstandigheden. Op vrijdag kon er wegens mist niet gereden worden waardoor er uiteindelijk een uurtje vrije training op zaterdagochtend overbleef. “Maar daardoor was het vandaag wel interessant, het was een drukke dag. Maar over het algemeen hebben we een prima kwalificatie gereden”, oordeelde Verstappen tevreden.

Lees ook: Bottas troeft Hamilton en Verstappen af in spannend gevecht om pole, Hülkenberg langzaamste bij rentree

In Q3 lag de Nederlander nog op koers voor zijn derde (vierde volgens zijn eigen telling na Mexico vorig jaar, red.) maar in de laatste run kwam hij net tekort: vier honderdsten op Lewis Hamilton en 2,5 tienden op Valtteri Bottas. “Ik had last van onderstuur, het is koud. Daardoor belast je de banden veel meer en slijten ze sneller. Het rubber wordt als het ware opgegeten, dat kostte me tijd.”

Werkende updates

Lichtpuntje was het gat naar Mercedes vandaag: “We komen dichterbij Mercedes dus dat is positief. Ik had iets meer verwacht dus licht teleurgesteld wat dat betreft maar ik moet ook tevreden zijn.” Verstappen denkt dat er vooral enige winst geboekt is met updates aan de auto.

“We hebben een paar meegenomen voor dit weekend, de auto werkt weer een beetje beter. We proberen de achterkant meer te laten corresponderen met de voorkant, dat lijkt te lukken. Daar zat het probleem grotendeels in aan het begin van het seizoen, we hebben de auto als het ware kunnen kalmeren. Ik had vandaag voor de verandering eens onderstuur. Weer een stapje vooruit dus, hier kunnen we mee verder.”