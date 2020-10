Hülkenberg: ‘Ik zat wat koffie te drinken met vrienden toen Otmar mij belde’

Hij was net als op Silverstone de verrassing van de dag: Nico Hülkenberg werd ook op de Nürburgring opgeroepen door Racing Point, dit keer om de zieke Lance Stroll te vervangen. De Duitser noteerde in de kwalificatie de twintigste en laatste tijd, maar daar is hij wel tevreden mee. Toch kwam zijn invalbeurt ook voor hem als een verrassing: “Ik zat wat koffie te drinken met vrienden toen Otmar mij belde.”

Vanochtend meldde Racing Point dat Stroll zich ‘niet 100% fit’ voelde en dat hij de derde vrije training zou uitzitten, waarop al snel bekend werd dat Hülkenberg onderweg was als back-up. De Duitser liet nam snel een coronatest af, welke een negatief resultaat gaf, en mocht voor de derde keer dit seizoen instappen als invaller.

“Ik zat met mijn vrienden wat koffie te drinken in Keulen, toen belde Otmar (Szafnauer, teambaas, red.) mij van ‘je moet even hier komen'”, zegt Hülkenberg tegen Ziggo Sport. “Dat is gewoon moeilijk te omschrijven, zo kort voor de kwalificatie is gek hè.”

Hij kreeg zo dus opnieuw de kans om in te stappen, al had hij ook kunnen weigeren waarna Racing Point een beroep had kunnen doen op Mercedes-reserve Stoffel Vandoorne. Dat was voor de Hulk echter geen optie. “Natuurlijk is het heel moeilijk, maar het is hetzelfde team en de auto ken ik nog van Silverstone. Het is ook een kans voor mij om weer te rijden. Het is mijn werk, zo’n kans moet ik gewoon pakken”, aldus Hülkenberg.

Zonder enige meters gemaakt te hebben stapte hij direct in tijdens de kwalificatie, waar hij dan ook niet verder kwam dan de twintigste en laatste tijd. Hij kwam vier tienden tekort om door te gaan naar Q2. “Laatste is natuurlijk niet zo leuk, het is jammer. Onder deze omstandigheden, nul voorbereiding en de auto was anders sinds Silverstone, ze hebben de besturing wat verander. Ik ben er wel tevreden mee moet ik zeggen”, aldus de 33-jarige Duitser.

Voor de race is het plan dan ook duidelijk: “Het plan is om gewoon te overleven in the war out there. Ik doe wat ik kan en dan zien we wel waar we eindigen”, besluit hij.

