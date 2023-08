Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen zijn bij Haas F1 ook volgend jaar teamgenoten. Haas verrast met de contractverlenging van Magnussen, aangezien er ook signalen waren dat de Deen na dit jaar vervangen zou worden.

“We kennen Kevin erg goed en ik ben blij dat hij terugkeert voor een zevende seizoen (verdeeld over twee perioden, red.) bij Haas F1. Hij heeft 113 wedstrijden gereden voor alleen al ons team en we kennen zijn kracht, kennis en ervaring. Dat matcht goed met onze organisatie”, laat teambaas Günther Steiner weten.

Magnussen kende als vervanger van de Russische pay-driver Nikita Mazepin een sterke rentree in 2022 bij Haas, na een jaar uit de Formule 1 te zijn geweest. Hij troefde toenmalig teamgenoot Mick Schumacher vervolgens op alle fronten af. Dat maakte veel indruk. Juist daarom valt 2023 voor Magnussen tegen. De Deen wordt op zijn beurt dit jaar afgetroefd door een andere Duitser, iemand die net als Magnussen een rentree maakt in de sport: Nico Hülkenberg.

Die laatste is vooral in de kwalificatie oppermachtig: het staat 9-3 in Hülkenbergs voordeel. Steiner benadrukt echter dat de contractverlenging van Magnussen ook te maken heeft met de kracht en ervaring van het tweetal als duo. Iets dat belangrijk is voor het relatief kleine Formule 1-team dat Haas nu eenmaal is ten opzichte van de concurrentie.

Steiner: ‘Er zit een goede kop op’

“Het zijn volwassen kerels, er zit bij beide een goede kop op”, stelt Steiner. “Ze brengen energie, begrijpen hun rol en snappen wat we van hen vragen als team. Het is nu aan ons om ervoor te zorgen dat we een auto krijgen waarmee zij in 2024 consistent punten kunnen scoren.” Haas is op dit moment achtste bij de constructeurs, het team pakte slechts 11 punten dit seizoen.

Magnussen denkt dat 2023 kan helpen richting volgend jaar. Maar bovenal is de dertigjarige coureur vooral blij – opgelucht ook waarschijnlijk – dat hij mag blijven. “Dat ik in 2022 terugkeerde bij Haas na een jaar afwezigheid was misschien onverwacht, maar dat seizoen werd al meteen de potentie duidelijk van ons pakket. Ook dit jaar is er nog veel mogelijk in de races die nog komen; we kunnen veel leren van 2023 om in de 2024-auto toe te passen. Ik ben blij dat ik blijf om eraan bij te dragen.”

Lees hier alle informatie, nieuws, achtergronden en meer over de Dutch GP 2023

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!

Kevin Magnussen in actie (video Viaplay):

Nico Hülkenberg in actie (video Viaplay):