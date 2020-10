Hülkenberg vervangt zieke Stroll voor GP Eifel

Nico Hülkenberg vervangt de zieke Lance Stroll voor de Grand Prix van de Eifel, zo heeft Racing Point bekendgemaakt. Stroll voelde zich vanochtend ‘niet 100% fit’ waarop hij de derde vrije training aan zich voorbij moest laten gaan. Het is de derde invalbeurt van Hülkenberg dit seizoen.

Racing Point maakte tijdens de derde vrije training bekend dat Stroll zich ‘niet 100% fit’ voelde, waarop werd besloten dat Stroll vanaf de zijlijn moest toekijken. Het team zou na de sessie evalueren of de Canadees fit genoeg zou zijn voor de kwalificatie. Uiteindelijk is dus geconcludeerd dat hij niet fit genoeg is om te rijden en dus heeft Racing Point Nico Hülkenberg opnieuw opgetrommeld. Het is niet duidelijk waar Stroll last van heeft.

Hülkenberg werd opgeroepen om zo stand-by te staan. De Duitser plaatste tijdens de derde vrije training al een foto op Instagram Stories waarop te zien was dat hij aanwezig was op de Nürburgring. Hij zou al echter naar het circuit komen voor de nodige tv-verplichtingen. De Duitser moest eerst nog een coronatest ondergaan, welke negatief was. Hij mocht daarna de paddock in waar hij al snel in een racepak werd gespot.

“Het komt in de buurt met Silverstone”, zo reageert teambaas Otmar Szafnauer tegen het Duitse RTL over het verloop van het weekend. “We hadden geluk dat Nico er was. Volgens mij was hij er toen voor jullie. We nemen zijn zitje naar elke race mee! Het is een kwestie van geluk”, aldus de Roemeen.

De ‘Hulk’ komt zo voor de derde keer dit seizoen als invaller in actie. Hij verving eerder al Sergio Pérez tijdens de twee races op Silverstone nadat de Mexicaan het coronavirus had opgelopen. De eerste race verliep echter dramatisch: Hülkenberg verscheen niet aan de start vanwege motorproblemen. Het tweede raceweekend verliep beter: hij verraste in de kwalificatie met de derde tijd en kwam als zevende over de finish.