FIA neemt regel aan die kopieergedrag zoals Racing Point verbiedt vanaf 2021

Het World Motor Sport Council (WMSC) heeft wijzigingen aan het technisch reglement voor 2021 aangenomen waardoor het zogenaamde ‘reverse engineering’ verboden wordt. Daarnaast heeft de FIA ook aanpassingen aan de regels voor de superlicentie aangenomen.

Met het ‘reverse engineering’ wordt het kopieergedrag van teams bedoeld, zoals dit jaar het geval met Racing Point. Dat team kreeg meerdere protesten tegen zich van Renault over de brake ducts aan de achterzijde van de auto, die niet voldoende zelf ontworpen waren maar gekopieerd van de Mercedes W10 uit 2019. Uiteindelijk kreeg Racing Point een boete van 400.000 euro en moest het 15 WK-punten inleveren. Meerdere teams besloten in beroep te gaan tegen deze straf, maar lieten dat beroep vallen in de verwachting dat de FIA de regels omtrent kopieergedrag zou aanpassen.

Het WMSC heeft vrijdag een regel aangenomen die moet “voorkomen dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van reverse engineering van ontwerpen van concurrenten voor het ontwerp van de aerodynamische oppervlakken van een auto”. Deze nieuwe regel gaat per 2021 in.

Vanwege de coronacrisis heeft de FIA ook regels omtrent de superlicentie, een bewijs dat een coureur mee mag doen aan een Formule 1-race of vrije training, aangepast. Normaal gesproken moeten coureurs binnen drie jaar veertig punten verzamelen om zo’n superlicentie aan te vragen, nu is dat over een periode van vier jaar. Coureurs die de vereiste 40 punten niet halen “door omstandigheden buiten hun controle of door overmacht, krijgen de kans om hun zaak door de FIA ​​te laten onderzoeken”, zo laat de FIA weten. “Coureurs moeten minimaal 30 punten hebben gescoord en consistent uitstekende rijvaardigheden hebben getoond in eenzitters om in aanmerking te komen onder deze nieuwe regels.”