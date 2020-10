Grosjean wil na de F1 wel met Peugeot naar Le Mans: ‘Een zeer interessant project’

Romain Grosjean kijkt, zeker nu de kans reëel is dat hij zijn zitje bij Haas kwijtraakt, met veel interesse naar Peugeots aanstaande hypercarproject in het World Endurance Championship. “We zullen zeker contact hebben met elkaar”, verwacht hij.

Het is, zeker voor een voormalig bankmedewerker als Grosjean, geen lastige rekensom: “Er zijn niet veel Formule 1-stoeltjes vrij voor 2021”, erkent hij. En eigenlijk is er maar één waar Grosjean echt aanspraak op kan maken: zijn huidige plekje bij Haas. Maar het valt te betwijfelen of hij er echt op mag rekenen, zeker na de recente uitspraken van teambaas Günther Steiner, die iemand wil die toekomstbestendig is en waar Haas enkele jaren op kan bouwen. Grosjean is immers al 34 – en lijkt redelijk door zijn krediet heen bij Haas, of in elk geval bij diezelfde Steiner.

Geen wonder dus dat de onder de Franse vlag rijdende Franco-Suisse – Grosjeans vader is Zwitser en zijn moeder is Frans, terwijl hijzelf in Zwitserland geboren en getogen is – al met een schuin oog kijkt naar zijn mogelijkheden in andere klassen. “Ik kijk naar wat daar mogelijk interessant is”, zegt de coureur die eerder een oogje heeft laten vallen op de elektrische Formule E, maar ook een toekomst in de langeafstandsracerij dus niet uitsluit.

Speciale interesse heeft Grosjean daarbij in Peugeots aangekondigde plannen om vanaf 2022 mee te doen aan de nieuwe hypercar-klasse van het World Endurance Championship – en natuurlijk de 24 Uur van Le Mans. “Een Franse fabrikant in de grootste race ter wereld; dat is uiteraard een mooi project”, wordt hij geciteerd door Autosport. Grosjean beseft dat het waarschijnlijk nog te vroeg is voor Peugeot om over coureurs na te denken, maar: “We zullen zeker contact hebben met elkaar”, verwacht hij. “Dit is zeker iets waar ik met oog op de toekomst interesse in heb.”

Meedoen aan Le Mans en andere endurance-klassiekers zou voor Grosjean tegelijk een soort van terugkeer zijn. Na zijn eerste, kortstondige Formule 1-avontuur eind 2009, reed hij in 2010 een aantal races in de toenmalige FIA GT1 met een Ford GT. Grosjean won dat jaar zelfs twee races in die klasse. Tevens deed hij mee aan de 24 Uur van Le Mans van 2010, maar daarin haalde hij de finish niet. Grosjean heeft er echter nooit een geheim van gemaakt terug te willen naar Le Mans.

