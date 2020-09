Grosjean ziet Formule E als optie: ‘Je hebt er goede teams en coureurs’

Romain Grosjean ziet de Formule E en het World Endurance Championship (WEC) als mogelijke optie, mocht er volgend jaar geen plek meer zijn voor de Fransman in de Formule 1. De Fransman wil het liefst in de Formule 1 blijven, maar weet ook dat hij naar andere opties moet kijken. Een overstap naar de IndyCar sluit hij echter uit: “Misschien is dat wel eng.”

“Ik begrijp dat Haas geen haast heeft, maar ik ben ook niet gehaast”, zegt Grosjean tijdens de persconferentie in Rusland. “Er zijn verschillende opties. Na Mugello merk je maar weer hoe speciaal het is om in deze auto’s te rijden. Het is nog vroeg in het seizoen, ik heb geen haast.”

Lees ook: Coureurs woedend op boordradio na chaotische start: ‘Hij zou verbannen moeten worden!’

Op de vraag wat zijn andere opties zijn, antwoordt hij: “Ik laat het je wel weten als het besloten is. Ik zal waarschijnlijk in Europa blijven. IndyCar is mooi, maar ik ben niet zo weg van ovals en misschien is dat wel eng. Formule E is zeker een optie, je hebt er goede teams en coureurs. Maar in de toekomst met de hypercars kunnen de 24 Uur van Le Mans en het WEC wel interessant zijn.”

Lees ook: Teambazen steunen idee van rouleren van races