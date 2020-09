Teambazen steunen idee van rouleren van races

Christian Horner, Toto Wolff en Günther Steiner steunen het idee van het rouleren van races. Volgens Wolff zorgen nieuwe circuits ervoor dat de teams kwetsbaarder zijn door een gebrek aan kennis, terwijl Steiner Mugello een goed voorbeeld vindt van waarom dit idee zou werken.

Dit seizoen moest de Formule 1 noodgedwongen kijken naar andere opties vanwege de coronacrisis. Daardoor zijn nieuwkomers Mugello en Portimão op de kalender gekomen en ook oude bekenden keren terug: de Nürburgring, Imola en Istanbul Park mogen na jarenlange afwezigheid weer een Formule 1-race organiseren.

Red Bull-teambaas Christian Horner opperde al het idee van de zogenaamde ‘invitational-race’, waarbij elk jaar een ander circuit aan de kalender wordt toegevoegd die een andere race vervangt. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het goed is voor de Formule 1 om de kalender elk jaar op te schudden. “Het is een interessant nieuw concept ontstaan uit de noodzaak om meer races te hebben in dit coronatijdperk, het is interessant”, zegt Wolff tegen Motorsport.com.

Lees ook: ‘GP Saoedi-Arabië op stratencircuit krijgt eind 2021 plekje op de kalender’

“Je ziet zeker meer kwetsbaarheid. Teams komen opdagen zonder al te veel kennis van de circuits en je ziet dat de prestaties anders zijn dan op circuits waar we altijd al komen. Er zit een verschil tussen het gaan naar de Nürburgring en Silverstone, daar komen we immers elk jaar waardoor je niet veel kan optimaliseren qua afstelling omdat we er al zo vaak zijn geweest”, aldus de Oostenrijker.

Gevoel van nieuwheid

Haas-teambaas Günther Steiner ziet het idee ook wel zitten. Volgens hem was Mugello een goed voorbeeld van waarom nieuwe circuits een goed idee zijn. Toch geeft hij toe dat het misschien niet verstandig is om die circuits permanent toe te voegen aan de kalender. “Ik weet niet of het kwam omdat het nieuw was dat het zo spannend was, of dat het elk jaar zo spannend zal zijn. Als je gaat rouleren dan heb je altijd het gevoel van nieuwheid. Daar ben ik voorstander van.”

Lees ook: Leclerc over Sotsji: ‘Beleefde het meeste plezier in het pretpark’

“Ik houd van verandering, als je altijd maar hetzelfde doet dan weet je al wat de uitslag zal zijn. Ik zou het geweldig vinden om races te rouleren, mits het commercieel mogelijk is, en dat is iets voor de Formule 1 om naar te kijken. Nu we hebben gezien wat er in Mugello gebeurde, kijk ik al uit naar de Nürburgring, Portimão en Imola”, aldus Steiner.