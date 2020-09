‘GP Saoedi-Arabië op stratencircuit krijgt eind 2021 plekje op de kalender’

Het is slechts een kwestie van tijd voordat de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië gehouden wordt. Volgens Racefans.com zou deze aan het eind van volgend seizoen voor het eerst gehouden moeten worden op een stratencircuit in de stad Jeddah.

De race is een logisch gevolg van de megadeal die de F1 eerder dit jaar beklonk met Saudi Aramco, de grootste oliemaatschappij van de wereld. Het bedrijf is de naamsponsor van meerdere races dit jaar en is op elk circuit prominent aanwezig op de sponsorborden.

Eerder waren er al berichten over een akkoord en hing er een aankondiging in de lucht. Destijds werd daarbij wel aangetekend dat Jeddah eenmalig de organisatie op zich zou nemen terwijl er op een andere plek een gloednieuw circuit gebouwd moest worden. Daar had vanaf 2022 de GP gehouden moeten worden.

Volgens Racefans.com is dat scenario van de baan, door de globale crisis staat het project voorlopig on hold en zal de Saoedische Grand Prix voorlopig eerst in Jeddah gehouden worden. De stad is met 3.5 miljoen de tweede stad van het land en zal met zijn ligging aan zee voor de mooie plaatjes zorgen, zoals de F1 dat graag heeft.

Het zou na Abu Dhabi en Bahrein de derde race in het Midden-Oosten betekenen, de verwachting is dat Jeddah een plekje op de kalender krijgt voorafgaand aan de traditionele afsluiter Abu Dhabi. Saoedi Arabië haalde vorig jaar al meerdere grote sportevenementen naar het land zoals bijvoorbeeld de Dakar Rally, Formule E, voetbalwedstrijden om de Italiaanse en Spaanse Supercup en ook enkele grote bokswedstrijden.