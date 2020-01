Britse media: ‘Grand Prix van Saoedi Arabië in 2021’

Britse media melden een naderend akkoord over een Grand Prix in Saoedi Arabië, deze zou op zijn vroegst in 2021 moeten plaatsvinden in Jeddah. Het zou de derde race in het Midden-Oosten betekenen na Bahrein en Abu Dhabi.

En om de Grand Prix naar Saoedi Arabië te halen wordt er uiteraard met de nodige oliedollars gewapperd, melden zowel The Times als de Daily Mail. Met de deal zou liefst 50 miljoen pond gemoeid zijn, per jaar.

Afhankelijk van de ruimte op de kalender zou de Saoedische GP volgend jaar op een stratencircuit in Jeddah verreden moeten worden, voor 2022 moet er een gloednieuw circuit gebouwd worden. Liberty Media is ook druk bezig om het circus voor 2021 naar Miami te halen, ook daar zou snel nieuws over moeten komen, menen dezelfde Britse Media. Aramco. ’s werelds grootste oliemaatschappij, moet de sponsor van de Grand Prix van Saoedi Arabië worden. De staatsoliegigant zou ook globaal sponsor worden van de Formule 1.

Saoedi Arabië haalde recent al meerdere grote sportevenementen naar het land zoals bijvoorbeeld de Dakar Rally, Formule E, voetbalwedstrijden om de Italiaanse en Spaanse Supercup en ook enkele grote bokswedstrijden.