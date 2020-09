Leclerc over Sotsji: ‘Beleefde het meeste plezier in het pretpark’

Charles Leclerc koestert speciale herinneringen aan Sotsji. Hoewel de Monegask vorig jaar ondanks interne strubbelingen bij Ferrari als derde mee op het podium mocht, denkt hij aan iets compleet anders wanneer hij de naam van de Russische badplaats hoort. “Er zijn twee dingen die in me opkomen als ik aan Sotsji denk: het lange rechte stuk en de achtbaan.”

Niet de lange linkse doordraaier, niet de Kaspische zee, wanneer Charles Leclerc aan Sotsji denkt, dan denkt hij aan het pretpark vlak naast het circuit. “Er zijn twee dingen die in me opkomen als ik aan Sotsji denk: het lange rechte stuk en de achtbaan”, vertelt Leclerc in een vooruitblik voor Ferrari. “Het circuit heeft een van de langste rechte stukken van het kampioenschap, gevolgd door een interessante mix van bochten. Ik zou zeggen dat de eerste sector het meest opwindend is”, oordeelt de Monegask.

Waarom die achtbaan dan? “Ik heb in het verleden veel plezier gemaakt in Sotsji. Vooral in het pretpark, dat naast de baan ligt. Ik herinner me de eerste keer dat ik erheen ging met de Formule 1, in 2018. Ik sprak met een aantal van de andere coureurs waarmee ik bevriend ben af en ging in een aantal van de attracties. Het was echt een goede manier om te ontspannen voordat we aan het raceweekend begonnen”, vertelt Leclerc.

Hoewel er op Mugello al enkele duizenden fans aanwezig mochten zijn, is de Russische GP de eerste race waarbij het grote publiek voor het eerst weer wordt toegelaten. Leclerc kijkt uit naar de gevulde tribunes. “ Ik ben blij dat er weer wat fans kunnen komen kijken. Ik hoop dat we hen een mooie show kunnen geven”, aldus de Ferrari-coureur.

