Voormalig Ferrari-teambaas Domenicali vervangt Carey per 2021 als F1-CEO

Voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali neemt na afloop van het huidige seizoen de rol van CEO van de Formule 1 over van de Amerikaan Chase Carey.

Dat berichten verschillende doorgaans goed geïnformeerde publicaties, waaronder de BBC, RaceFans en The Race. De Formule 1-organisatie zelf wil deze wissel van CEO echter nog niet bevestigen tegenover de BBC. De verwachting is wel dat Carey nog in een andere (adviserende) rol bij de sport betrokken blijft.

Dat Carey na dit jaar een stap terug doet, was al langer bekend. Carey, die door Formule 1-eigenaar Liberty Media aan het hoofd van de sport was gezet na de overname in 2017, had aanvankelijk een contract tot en met 2019, maar wilde zijn werk afmaken wat betreft het doorvoeren van de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2021 (de budget cap) en 2022 (nieuwe auto’s).

De 55-jarige Domenicali is dus zijn opvolger. De Italiaan komt over van Lamborghini, waar hij momenteel CEO is, maar heeft ook een uitgebreid Formule 1-verleden: hij werkte eerder van 1991 tot en met 2014 voor Ferrari, waar hij van 2008 tot en met 2014 teambaas was. Sinds 2014 is hij verder voorzitter van de single-seater commission van autosportbond FIA.

Ferrari-rood getint

Als de aanstelling van Domenicali als CEO doorgaat, is hij niet de enige Formule 1-topman met een Ferrari-tintje. Ross Brawn, de invloedrijke sportief directeur van de Formule 1, werkte ook jarenlang voor de Scuderia. Hetzelfde geldt natuurlijk voor FIA-president Jean Todt, Domenicali’s voorganger als Ferrari-teambaas. Todt is echter wel aan zijn laatste termijn bezig en treedt eind 2021 af.

