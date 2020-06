Ecclestone geeft Carey nog een trap na: ‘Een autoverkoper zou de F1 beter runnen’

Bernie Ecclestone maakt van zijn hart geen moordkuil en heeft nogmaals hard uitgehaald naar Chase Carey, zijn opvolger als Formule 1-topman met wie hij publiekelijk overhoop ligt. “Misschien moet Chase eens proberen de sport behoorlijk te runnen.”

Tussen Carey en Ecclestone zit het eigenlijk al jaren niet goed – met Liberty Media dat Ecclestone wegpromoveerde toen het de sport in 2017 overnam en Carey als CEO aanstelde. Afgelopen week deed Ecclestone echter enkele controversiële uitspraken in het racisme-debat, waarop de Formule 1 als sport afstand van hem nam, wat Ecclestone dan weer in het verkeerde keelgat schoot.

Behalve dat Ecclestone heeft teruggeslagen in deze discussie, haalt hij in gesprek met The Daily Mail ook nog uit naar Carey en Liberty Media en hoe zij de sport bestieren. Dat doen ze namelijk niet best, vindt Ecclestone. “Misschien moet Chase eens proberen de sport behoorlijk te runnen”, zo suggereert Ecclestone dat de Amerikaan zich daar beter druk om kan maken dan om andere zaken.

“Het probleem met Chase is dat hij nooit iets heeft hoeven besturen waar hij zelf in geïnvesteerd heeft”, stelt de 89-jarige Brit, die los van zijn controversiële meningen en uitspraken wordt gezien als dé man die van de Formule 1 een wereldwijd commercieel succes heeft gemaakt.

Volgens Ecclestone werd ook in zijn tijd al aan zijn opvolging gedacht, met Ecclestone die een specifieke karakterschets in gedachten had: “We hadden eigenlijk een verkoper van tweedehandsauto’s nodig.” Een profielschets die zeker niet uit de lucht is gegrepen, want dat is precies wat Ecclestone voor zijn Formule 1-tijd was.

In Ecclestone’s ogen moet je namelijk “een dealer zijn, maar dat is precies wat Chase niet is. Ze kunnen hem vast prima gebruiken, maar je moet er ook een dealer bij hebben”, aldus Ecclestone, die zelf bekend stond als iemand die dingen goed kon ritselen. Volgens Ecclestone is ook Ross Brawn, de Formule 1’s nummer twee, dat niet. “Maar je moet gewoon iemand hebben die alles kan aanpakken en regelen.”

