Ecclestone in de tegenaanval: ‘Het is niet mijn fout dat ik blank ben’

Voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone haalt uit naar Chase Carey en Liberty Media. De Formule 1 had na uitspraken van Ecclestone nadrukkelijk afstand genomen van de Brit, die nu terugslaat. “Misschien moet hij zich concentreren op wat de aandeelhouders willen. De coronacrisis was goed voor hem. Nu kan hij alles wat hij niet bereikt heeft daarop steken.”

Het begon allemaal met uitspraken van Ecclestone. De voormalig F1-bobo stelde onder meer dat “zwarte mensen in veel gevallen meer racistisch zijn dan witte mensen”. In een statement lieten de huidige Formule 1-bazen weten afstand te nemen van die uitspraken. “Op een moment dat eenheid nodig is om racisme en ongelijkheid te tackelen zijn wij het nadrukkelijk oneens met de uitspraken van Bernie Ecclestone, die niet passen in de Formule 1 of in de maatschappij. Hij heeft sinds zijn vertrek in 2017 geen enkele rol gespeeld in de Formule 1”, klonk het.

Ook Lewis Hamilton reageerde op Ecclestone. “Bernie heeft de sport verlaten en behoort tot een andere generatie, maar dit is exact wat er mis is met deze samenleving”, zei de wereldkampioen. “Nu begrijp ik waarom er niets gebeurde om onze sport meer divers te maken of het racisme dat ik doorheen mijn carrière te verduren kreeg, aan te kaarten.”

Lees ook: Formule 1 haalt hard uit naar Ecclestone: ‘Zijn uitspraken over racisme niet van deze tijd’

Die reacties kwamen ook Ecclestone zelf ter ore. Vooral het laatste zinnetje van het statement van de Formule 1 was voor de ‘F1 Supremo’ een verrassing, en dus gaat Ecclestone in de tegenaanval. In een interview met The Daily Mail verzekert Ecclestone dat hij niet buitenspel zal worden gezet of de toegang tot GP’s zal worden ontzegd, een idee dat de afgelopen 36 uur door F1-officials zou zijn besproken.

“Verbied me maar de toegang tot races”, daagt Ecclestone, die nog steeds nauw contact heeft met een aantal racepromotors en -teams, uit. “Ik zou ze het niet aanraden. Misschien moeten ze het eens proberen in Rusland”, doelt Ecclestone op zijn vriendschap met president Poetin. “Ik denk wel dat ik een pas zou kunnen regelen.”

(tekst loopt door onder foto)

Ecclestone kreeg bij de overname van Liberty de titel van erevoorzitter, iets wat weinig met hem deed. “Toen Chase me vroeg om af te treden, maakte hij er een groot ding van hoe belangrijk de titel was die hij me gaf. Mensen in Amerika zouden ervoor moorden, vertelde hij me. Maar zo’n dingen interesseren me niet, ik geef niet om titels.”



Dat de Formule 1 benadrukt dat Ecclestone geen rol meer speelt, vindt hij prima. “Ik ben blij dat ze zeggen dat ik niet meer betrokken ben bij de Formule 1. Dan kan ik ook niet afgerekend worden op alle dingen die ze niet hebben gedaan”, legt Ecclestone uit. “Plots zijn ze op dit ‘racisme-ding’ gesprongen, vanwege de gebeurtenissen in Amerika. En nu heeft Chase (Carey, red.) 1 miljoen dollar gedoneerd, daar kan je een monteur in de karting van betalen. Misschien moet hij zich concentreren op wat de aandeelhouders willen. De coronacrisis was goed voor hem. Nu kan hij alles wat hij niet bereikt heeft daarop steken.”

Ecclestone benadrukt in de Britse krant dat hij niet racistisch is. “Ik ben niet anti-zwarte mensen. Eerder het tegenovergestelde. Door de jaren heen heb ik veel blanke mensen ontmoet die ik niet mocht, maar nooit een zwarte persoon die ik niet mocht”, vertelt Ecclestone. “Ik ben een paar keer beroofd, een keer door drie zwarte jongens. Ik belandde in het ziekenhuis, maar zelfs daarna was ik niet tegen zwarten. Ik zie Lewis niet als zwart of iets anders. Hij is gewoon Lewis voor mij”, haalt Ecclestone ook Hamilton even aan.

Ecclestone herhaalt dat hij niet racistisch is, maar wil op basis van eigen ervaring raad geven aan zwarten. “Het is niet mijn schuld dat ik blank ben, of dat ik een beetje kleiner ben dan iemand anders. Ik werd op school Titch (spottende bijnaam voor Eccclestones grootte, red.) genoemd. Ik realiseerde me dat ik er iets aan moest doen. Zwarte mensen moeten voor zichzelf zorgen.”

Lees ook: Ecclestone mengt zich met controversiële uitspraken in racisme-discussie