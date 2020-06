Ecclestone mengt zich met controversiële uitspraken in racisme-discussie

Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone heeft zich met enkele controversiële uitspraken in de racisme-discussie gemengd. “In veel gevallen zijn zwarte mensen namelijk meer racistisch dan witte mensen”, zegt hij daarin onder meer.

Dat stelt Ecclestone in een video-interview met CNN. Hij is daarin vol lof over wereldkampioen Lewis Hamilton (‘een zeer, zeer snelle coureur’) en hoe de Formule 1-superster zich in de strijd tegen racisme heeft geworpen. “Het blijkt nu dat hij ook zeer getalenteerd is als het aankomt op het geven van speeches. Hij zet zich in voor Black Lives Matter en dat is geweldig. Hij doet het heel goed en het is ook goed dat hij – omdat zoveel mensen weten wie hij is – dat doet, want mensen luisteren naar hem.”

Gevraagd of hij denkt dat de Formule 1 een racistische wereld is, antwoordt Ecclestone direct: “Nee, helemaal niet. Ik word er ook boos om”, zegt Ecclestone over racisme, “want ik snap niet waarom mensen racistisch zijn. Ik weet niet hoe dat komt.” Dat het op Hamilton is aangekomen om het vuur van de strijd tegen racisme in de Formule 1 aan te wakkeren, is volgens Ecclestone echter niet gek. Hij denkt dat Formule 1-teams te druk bezig zijn ‘met winnen of sponsoren zoeken’. Ecclestone geeft verder aan nooit echt van Hamilton de indruk te hebben gekregen dat hij met racisme op of rondom circuit te maken heeft gehad. “Ik wist niet dat dit het geval was, maar als het zo is, verbaast het me.”

Dat Hamilton een stichting heeft opgericht om diversiteit te promoten, vindt Ecclestone goed, al betwijfelt hij of het veel zal uitmaken. Daarna hakkelt hij echter enigszins door de rest van zijn gedachtegang, en doet enkele mogelijk controversiële uitspraken.

Wat Ecclestone zegt, letterlijk vertaald: “Ik denk niet dat het (Hamiltons stichting, red.) per se iets goeds of slechts voor de Formule 1 zal doen. Wat belangrijker is, is dat het mensen aan het denken zet. Ik denk dat het voor iedereen hetzelfde is. Iedereen moet een beetje nadenken en denken: wat de hel, iemand is niet hetzelfde. Niet hetzelfde als witte mensen, ze zijn zwart. En zwarte mensen zouden hetzelfde over witte mensen moeten denken. In veel gevallen zijn zwarte mensen meer racistisch dan witte mensen.”

Na een enigszins verbaasde stilte wil de interviewster wel weten waarom Ecclestone dat zegt. “Dingen door de jaren heen”, antwoordt Ecclestone, “die me zijn opgevallen. En dat is onnodig.”

‘Komt dat dan niet door hun gevecht voor gelijkheid en tegen onrecht, en omdat dat gevecht al zo lang duurt?’, is de tegenvraag van de CNN-presentatrice.

Ecclestone: “Tegen onrecht vechten, ongeacht je kleur, is om te beginnen voor iedereen belangrijk. Maar ik denk niet dat je mensen snel of makkelijk ergens anders over laat denken.” Volgens Ecclestone zou dit op school moeten beginnen. “Zodat mensen opgroeien en niet eens over dit soort dingen nadenken.”

