Hamilton doet mee aan Black Lives Matter-protest Londen: ‘Trots om alle steun te zien’

Lewis Hamilton heeft afgelopen weekend meegeprotesteerd met Black Lives Matter in Londen. “Het maakte me trots om te zien dat zoveel mensen met uiteenlopende achtergronden deze beweging steunen.”

De sociaal betrokken Hamilton heeft zich de afgelopen weken, na de dood van George Floyd en de protesten in Amerika, meer-en-meer tot activist ontpopt, en zijn podium als zesvoudig wereldkampioen Formule 1 en superster met beide handen aangegrepen om zich uit te spreken en een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen racisme.

Zo spoorde Hamilton onder meer zijn Formule 1-collega’s aan zich uit te spreken tegen racisme, en richtte een commissie op om diversiteit in de autosport te vergroten. Hamilton heeft op veel steun vanuit de Formule 1 en rest van de autosportwereld kunnen rekenen, ook na een wat ongelukkiger voorval waarin hij Red Bulls Helmut Marko per abuis van racisme betichtte.

Afgelopen weekend deed Hamilton mee aan het Black Lives Matter-protest in Hyde Park, in Londen. “Het protest is vreedzaam verlopen en het maakte me trots om te zien dat zoveel mensen van uiteenlopende rassen en achtergronden deze beweging steunen”, schrijft Hamilton op Instagram. “Ik was ook trots om zelf aan het protest deel te nemen en Black Lives Matters en mijn eigen zwarte achtergrond te steunen en erkennen, en zoveel mensen te zien die net zo gepassioneerd zijn als ik.”

“Het deed me ook goed veel witte Black Lives Matter-supporters te zien, die voor gelijkheid staan. Ik ben enorm positief gestemd dat er dingen zullen veranderen, maar we kunnen nu niet stoppen. We moeten doorgaan”, aldus Hamilton. De 35-jarige Britse coureur zal bij de Formule 1-start in Oostenrijk over een kleine twee weken mogelijk ook knielen als symbool en steunbetuiging voor Black Lives Matter, zo is gerapporteerd.

