Hamilton bekritiseert collega’s na rellen in VS: ‘Ik hoor jullie niet’

Lewis Hamilton heeft via Instagram (16,2 miljoen volgers) een vlammend betoog gehouden naar aanleiding van de rellen in Amerika, veroorzaakt door de gewelddadige dood vorige week van George Floyd. De Brit, zelf de eerste donkere coureur in de Formule 1, verwijt zijn racecollega’s en de Formule 1-gemeenschap onvoldoende betrokken te zijn bij dit belangrijke thema. “Ik hoor niemand.”

“Sommige van jullie zijn grote sterren en toch hoor ik niemand van jullie over deze grote ongelijkheid”, zo schrijft Hamilton. “Niemand uit mijn sport, die door witte mensen wordt gedomineerd, geeft een teken van leven. Ik ben een van de weinige donkere mensen in de Formule 1 en sta er alleen voor. Ik dacht: het is jullie duidelijk waarom dit allemaal gebeurt en dat jullie er iets van zouden zeggen. Maar ik weet precies wie jullie zijn en zie jullie ook”, aldus de zesvoudig wereldkampioen. Helemaal alleen staat hij trouwens niet: collega Lando Norris (McLaren) heeft op zijn twitchkanaal een verwijzing gezet naar een petitie voor #blacklivesmatter.

De rellen in Amerika begonnen vorige week, toen George Floyd (onbewapend) na zijn hardhandige arrestatie overleed. Het incident heeft wereldwijd tot protesten tegen politiegeweld en racisme geleid. Volgens Hamilton is dat niet een exclusief Amerikaans probleem. “Het bestaat in Groot-Brittanië, in Spanje, in Italië: het is overal. De manier waarop minderheden behandeld worden moet veranderen. We zijn als mens allemaal gelijk”, stelt Hamilton in zijn pleidooi. “We worden niet met racisme en haat in onze harten geboren: dat wordt ons geleerd door mensen tegen wie we opkijken.”

Vanzelfsprekend verwerpt Hamilton de plunderingen en het geweld dat met de protesten gepaard is gegaan. “Maar ik sta achter de mensen die op vredige manier protesteren. Er kan geen vrede zijn totdat onze zogenoemde leiders veranderingen doorvoeren.”

In april liet de Britse coureur zich ook al kritisch uit ver rassenongelijkheid. Hij verklaarde dat de maatschappelijke situatie met betrekking tot racisme slechter is dan ‘ooit tevoren’. Vorig jaar, zo zegt Hamilton, heeft hij aangeboden om samen met de Formule 1 en de internationale autosportfederatie (FIA) campagne te gaan voeren voor dit thema. Hamilton mist in de Formule 1 meer donkere ingenieurs, monteurs, journalisten en collega-coureurs. De Brit heeft aangekondigd mee te willen werken om dat te veranderen. “Over twintig jaar wil ik terugkijken en kunnen vertellen dat ik een van degenen ben geweest die aan deze verandering heeft bijgedragen.”

