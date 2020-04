Vrijheden belangrijker dan geld voor Hamilton in ‘mogelijk laatste periode in F1’

De vrijheden die zijn volgende contract hem biedt zijn belangrijker dan het geld dat het hem oplevert, dat laat Lewis Hamilton uitschijnen in gesprek met Sky Sports. Hamilton onderhandelt momenteel met Mercedes over een nieuwe overeenkomst, zijn huidig contract loopt aan het einde van dit seizoen af. “Het gaat om kleine aanpassingen hier en daar, die bepaalde dingen mogelijk maken. Het hoofddoel, het winnen van wereldtitels, blijft hetzelfde.”

Lewis Hamilton gaat in 2020 op zoek naar zijn zevende wereldtitel, een evenaring van het record van Michael Schumacher. Aan het einde van 2020 loopt Hamiltons contract bij Mercedes af, al onderhandelt de wereldkampioen momenteel over een verlengd verblijf bij het team uit Brackley.

Hamilton staat bekend om zijn hobby’s buiten de (auto)sportwereld. De Brit is erg begaan met de natuur en houdt zich graag bezig met kleding en mode. Zo ontwierp Hamilton al meerdere collecties voor het bekende kledingmerk Tommy Hilfiger. “Toen ik bij het team kwam zorgde ik ervoor dat dingen zoals mijn samenwerking met Tommy (Hilfiger, red.) mogelijk werden”, vertelt Hamilton aan Sky Sports.

Lees meer: Niet in Monaco, Londen of Los Angeles, waar is wereldkampioen Lewis Hamilton?

Het is die vrijheid die hij van Mercedes krijgt wat Hamilton zo waardeert. Daarom zijn er volgens de Brit weinig aanpassingen nodig ten opzichte van zijn huidige contract. “Het gaat om kleine aanpassingen hier en daar, die bepaalde dingen mogelijk te maken. Het hoofddoel, het winnen van wereldtitels, blijft hetzelfde.”

Mogelijk laatste periode in F1

Hamilton, 35 jaar oud ondertussen, beseft dat dit mogelijk zijn laatste contract als F1-coureur is. “Het leven staat niet stil en elk jaar verandert je plan voor de komende vijf jaar. Uiteraard begin ik mogelijk aan op mijn laatste periode in deze sport en natuurlijk wil je dan financieel maximaliseren, maar het gaat meer om het resultaat”, benadrukt Hamilton. “Het gaat om de afgelegde weg en de bestemming, de dingen die je daarrond doet, die dragen ook bij”, klinkt het filosofisch.



Net om die reden is het goed dat Hamilton Toto Wolff als teambaas heeft bij Mercedes, want de Oostenrijker denkt volgens Hamilton ruimer dan andere teambazen zouden. “Ik denk dat hij anders is dan andere teambazen, die misschien meer bekrompen zouden zijn. De dingen die ik doe met Tommy Hilfiger had misschien wel niemand anders toegestaan.”

Lees meer: Hamilton na zoveelste Ferrari-suggestie: ‘Er is nooit een droom geweest’