Hamilton na zoveelste Ferrari-suggestie: ‘Er is nooit een droom geweest’

Lewis Hamilton lijkt de deur naar Ferrari definitief te hebben gesloten, voor zover hij openstond dan. Op Instagram reageerde de wereldkampioen op de zoveelste geruchten en speculaties rondom zijn toekomst. “Er is geen droom van een overstap naar een ander team.”

De Brit spreekt altijd met respect over de Scuderia, is trots eigenaar van enkele exoten uit de collectie van Ferrari maar van een dienstverband is het nooit gekomen. ”Zal ik teleurgesteld zijn dat ik geen Ferrari heb gereden? Ik ben dol op de kleur van de auto. Je ziet de passie van het publiek en van het team als ze beneden het podium staan, het is anders dan bij andere teams. Sommige dingen zijn voorbestemd, maar ik weet niet of een toekomst bij Ferrari tot mijn plannen behoort”, zei Hamilton al een keer.

De geruchten namen een vlucht toen Hamilton na de Grand Prix van Abu Dhabi met Ferrari-chariman John Elkann gesproken zou hebben. Ondanks dat de CEO van Ferrari Louis Camilleri het verhaal ontkrachtte (“Het was slechts een informele ontmoeting”) was het zaadje gepland. In de tussentijd is Charles Leclerc inmiddels voor langere termijn vastgelegd door Ferrari.

Sebastian Vettel heeft een aflopend contract in Maranello en zei dit weekend te verwachten dat de partijen tot een nieuwe verbintenis zullen komen. Reden voor Engelse boulevardkrant om uit te pakken met uiteengespatte Ferrari-dromen van Hamilton. Daar heeft Hamilton op Instagram zijn zegje over gedaan: “Om te beginnen, er is nooit een droom geweest van een overstap naar een ander team. Niets staat mij in de weg maar ik ben helemaal niet van plan te verkassen.”

Voor altijd samen?

Hamilton heeft het al vaker benadrukt, Mercedes is zijn team. Met zijn McLaren-achtergrond er bij opgeteld, rijdt hij min of meer al zijn hele racecarrière in dienst van het Duitse merk. “Ik ben bij de mensen die zich vanaf dag 1 om mij ontfermd hebben. Wij zijn het beste team!”

Toen hem eens de vraag werd gesteld of hij zijn Formule 1-carrière als compleet zou bestempelen, al had hij niet gereden voor Ferrari, antwoordde de Brit vorig jaar: ”Ik denk het wel. Je moet bedenken dat als je deel uitmaakt van Mercedes, je voor het leven deel uitmaakt van een gezin. Dus ik kan voor honderd procent hier eindigen en tevreden zijn. En ik zou nog altijd met Ferrari’s op de weg kunnen rijden.”

