Het is een hardnekkig gerucht dat maar rond blijft zingen: Lewis Hamilton gaat in 2021 naar Ferrari, en neemt teambaas Toto Wolff mee. Onzin, zegt Wolff. “Ik wil in 2020 succesvol zijn met Mercedes. Wat daarna volgt, moet ik nog bepalen.”

Geruchten over een overstap van Hamilton naar Ferrari, zijn niet nieuw. Al klinken ze wel steeds luider, sinds het eind van seizoen 2019. Zeker nadat naar buiten kwam dat Hamilton met Ferrari-topman John Elkann heeft gesproken – ongeacht of dat inderdaad slechts een sociale aangelegenheid was, of niet.

De toevoeging dat Hamilton Wolff wel eens zou kunnen meenemen naar Maranello, komt uit de koker van Eddie Jordan. De ex-Formule 1-teambaas schrijft dat althans in Top Gear.

Ten overstaan van de Oostenrijkse Kronen Zeitung, kan Wolff wel (of slechts) lachen om het gerucht. “Klinkt als een goed plan! Maar ik wil liever eerst nog wat anders doen: samen met Lewis naar Mars vliegen en kijken of daar nog wat te winnen valt!”

“Nee, zonder grappen: ik wil in 2020 succesvol zijn met Mercedes. Wat daarna volgt, moet ik nog bepalen. Dat doe ik de komende maanden”, aldus Mercedes’ motorsportchef. Wolffs contract met Mercedes loopt overigens wel af aan het eind van 2020. Daarbij kunnen er nog altijd vraagtekens worden gezet bij Mercedes’ toekomst in de Formule 1.

Wolff wordt behalve met Ferrari overigens ook in verband gebracht met Formule 1-eigenaar Liberty Media. Hij wordt genoemd als opvolger van CEO Chase Carey. In dat geval zou juist Ferrari echter dwarsliggen – en haar veto kunnen gebruiken. “Wij zien het als belangenverstrengeling als iemand die zo lang een hoofdrol binnen een team heeft gespeeld, zo’n rol op zich neemt”, citeert de Daily Mail Ferrari-topman Louis Camilleri.

