Ferrari wil in mei een beeld hebben over welke coureurs in 2021 voor haar rijden. Dat stelt teambaas Mattia Binotto, met Ferrari dat voor 2021 een plekje vrij heeft dankzij Sebastian Vettels aflopende contract.

“Ik denk dat we rond de Grand Prix van Spanje, in mei, een beeld zullen hebben van de coureurs die in 2021 voor Ferrari rijden”, zo wordt teambaas Mattia Binotto geciteerd door de Gazzetta dello Sport.

‘Veel interesse’

Binotto meent dat Ferrari zich ‘gelukkig mag prijzen dat er veel interesse is van coureurs’. Zo is de laatste weken onder meer de naam van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton genoemd. “Een geweldige coureur”, zegt Binotto. “En dat Hamilton zijn waardering voor Ferrari heeft uitgesproken, maakt ons trots”, erkent hij.

Toch is het zeker niet gezegd dat Ferrari in 2021 met andere coureurs aantreedt dan het huidige duo van Charles Leclerc en Sebastian Vettel. “Leclerc is iemand waar we in willen investeren voor de toekomst”, benadrukt Binotto. Leclercs contract loopt ook door na 2020. Ook Vettel speelt echter ‘een cruciale rol binnen het team’, stelt Binotto.

Met Vettel om tafel

Hoewel Vettels contract eind 2020 afloopt, staat daarmee nog niet vast dat de Duitser het team na dat seizoen verlaat. “Het eerste was we namelijk gaan doen”, zeg Binotto, “is met Vettel spreken en zien wat zijn plannen voor de toekomst zijn.”

Hamilton?

Behalve Binotto heeft ook Ferrari-CEO Louis Camilleri zich recentelijk uitgesproken over de coureurs en 2021. Gevraagd of zijn collega Ferrari-topman John Elkann dit jaar met Hamilton heeft gesproken, bevestigt hij dat. “Maar het is allemaal wat opgeblazen.”

Volgens de Ferrari-CEO was de meeting tussen Elkann en Hamilton een sociale aangelegenheid. Ook Camilleri haalt aan dat Ferrari ‘gevleid’ is dat Hamilton zich lovend over de Scuderia heeft uitgelaten. “Maar het zou prematuur zijn nu al dingen te beslissen”, zegt hij over Ferrari’s coureurskeuze voor 2021.

