Ferrari’s auto voor 2020 vroeg onthuld: ‘Misschien wel eerste’

Het is pas half december maar Ferrari heeft al aangekondigd wanneer we de eerste beelden van hun uitdager voor 2020 kunnen verwachten. Ferrari zal zijn auto voor 2020 in de tweede week van februari tonen, kondigt teambaas Mattia Binotto aan.

Het team is momenteel in de laatste fase beland van het ontwerp- en certificatieproces, zegt Binotto tegen Motorsport.com. “We zullen de auto vroeg onthullen, ik denk dat we de eerste zullen zijn.” Op 11 februari zal het doek van Ferrari’s auto voor 2020 getrokken worden.

Niet de favoriet

De matte editie van 2019 eindigde als tweede bij de constructeurs, coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel werden respectievelijk vierde en vijfde in het kampioenschap. “We zullen volgend jaar niet de favorieten zijn”, kijkt Binotto na een wisselvallig jaar vooruit naar 2020.

“Na de onthulling hebben we nog een intensief testbankprogramma gepland voordat de wintertests beginnen.” Die vinden plaats op 19, 20, 21, 26, 27 en 28 februari in Barcelona. Zes in plaats van acht dagen dus, vandaar Dat Binotto eerst nog uitvoerig ‘kilometers’ wil maken op de testbanken. Wat het uiterlijk van Ferrari’s auto voor 2020 betreft, heeft de Scuderia al verklapt dat de kleur net als afgelopen jaar mat rood zal zijn.

In de eerste helft van het jaar kwam Ferrari tekort, na de zomer was er een opleving met zeges in België, Italië en Singapore. Een opwaartse lijn die niet doorgezet kon worden. “Mercedes won en heeft al zes jaar op rij de sterkste auto gehad. Wij zijn de uitdagers, dat is wat onze positie zal zijn.”