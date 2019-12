Leclerc tevreden over eerste seizoen bij Ferrari: ‘Het was beter dan verwacht’

Charles Leclerc is tevreden over zijn eerste seizoen bij Ferrari. De Monegask zegt dat zijn seizoen beter is verlopen dan verwacht, al was het ‘geen gemakkelijk’ seizoen.

In Bahrein veroverde Leclerc al zijn eerste poleposition en pakte in België zijn eerste zege. Hij won daarna ook nog de Italiaanse Grand Prix en veroverde dit seizoen zeven keer de poleposition, meer dan alle andere coureurs. De Monegask stond uiteindelijk tien keer op het podium en eindigde als vierde in het kampioenschap. Leclerc is dan ook tevreden over zijn eerste seizoen voor de Scuderia.

”Ik ben blij”, zegt Leclerc tegen Motorsport.com. ”Als je mij aan het begin van het seizoen had verteld dat ik zeven polepositions zou pakken en tien keer op het podium zou staan, had ik het niet geloofd. Het was dus zeker beter dan ik had verwacht.”

Onvergetelijke ervaringen

”Als ik terugkijk zijn er wel een aantal fouten gemaakt en het is nu van belang dat we deze begrijpen en dat we deze voorkomen. Maar ik ben tevreden over mijn eerste seizoen hier.

”Het is geen gemakkelijk seizoen geweest”, geeft Leclerc toe. ”In het eerste deel hadden we het lastig maar ik denk dat we goed hebben gewerkt en het harde werken heeft zich uitbetaald in het tweede deel met twee fantastische overwinningen. Uiteraard was Monza iets dat mijn dromen te boven ging. Het was echt krankzinnig om bovenop het podium te staan met die duizenden tifosi. Dit soort ervaringen zal ik nooit vergeten”, aldus Leclerc.

