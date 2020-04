George Russell: ‘Niemand zegt nee tegen Mercedes, ook Max of Charles niet’

Geduld is het sleutelwoord voor George Russell, zowel voor de kortere termijn wat het uitgestelde seizoen betreft als voor de langere als het over zijn carrière gaat. Generatiegenoten reden vorig jaar steevast in de top 10 waar Russell achteraan het veld bungelde. “Ik ben van de lange adem, ik wil 15 tot 20 jaar in de Formule 1 rijden.”

George Russell kwam als F2-kampioen bij Williams terecht, leeftijdsgenoten Lando Norris en Alexander Albon kregen bij hun team meteen een kans om voor de punten te rijden. Charles Leclerc en Max Verstappen boekten al overwinningen. “Het is een nieuwe generatie van jonge coureurs. Het is echt geweldig dat ik in de Formule 1 terecht ben gekomen en race tegen de jongens waar ik hiervoor ook tegen streed”, zegt Russell in gesprek met de Britse krant Evening Standard.

Zijn debuutseizoen besloeg vooral de strijd met teamgenoot Robert Kubica om wie er 19e en wie er 20e werd. “Het was moeilijk soms, je ziet dat de jongens met wie je je kon meten in de F2 vooraan rijden en ik sta achteraan”, zegt de Brit die het kan relativeren. “Maar ik weet hoe het werkt, het zal op en neer gaan. Dit zal mij of Lando of Alex niet definiëren. Ik zal eerlijk zijn, ik ben blij voor ze dat ze zich laten zien. Hopelijk komt mijn kans ook.”

Wachten op stoeltje Mercedes

Russell is lid van het programma van Mercedes en reed ook al meerdere testdagen in de Zilverpijl. Garanties zijn er niet maar Russell weet dat Mercedes in de toekomst nog belangrijke rol kan spelen. “Mijn aspiraties zijn helder, ik wil wereldkampioen worden. Op dit moment ben ik loyaal aan Williams, zij hebben mij de kans gegeven in de Formule 1 te rijden en dat zal ik nooit vergeten.”

“Maar ik heb de link met Mercedes en natuurlijk zijn zij de dominante factor geweest. Er is geen coureur die een aanbod van hen zal afslaan. Niemand zegt nee tegen Mercedes, ook Max of Charles niet. Zo graag willen coureurs in de Mercedes rijden.” Voor nu is het afwachten tot Russell weer achter het echte stuur van een Formule 1-auto kan kruipen, voorlopig doet hij dat thuis bij zijn ouders. “Ik doe mee voor de lol maar nu wil ik winnen!”