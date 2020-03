George Russell: ‘Williams nog altijd langzaamste auto’

George Russell blijft realistisch ondanks de bemoedigend verlopen testweken voor Williams. “We staan er zeker beter voor dan vorig jaar, maar hebben nog altijd de langzaamste auto van het veld.”

Vorig jaar scoorde Williams slecht een enkel WK-punt, dankzij de regen in Hockenheim en tijdstraffen voor de Alfa Romeo-coureurs schoof Robert Kubica op naar de tiende plaats. George Russell, die het hele seizoen de overhand had ten opzichte van zijn teamgenoot, bleef buiten de punten steken.

Hoewel de voorbereiding op 2020 een stuk beter verloopt dan een jaar geleden, toen de auto niet op tijd klaar was voor de eerste testdagen, rekent Russell er niet op dat Williams direct een sprong naar de middenmoot kan maken.

Gematigd optimistisch

“We staan er zeker beter voor”, zegt Russell tegen Autosport. “Maar realistisch gezien hebben we nog altijd de langzaamste auto. Er is nog geen reden om een gat in de lucht te springen. Ook al is het gat naar de andere teams absoluut kleiner geworden. Dat is ook waar we op moesten hopen deze winter.”

“Ik weet waar we stappen vooruit hebben gezet”, vervolgt Russell. “Maar het blijft moeilijk om dat af te spiegelen tegen de progressie van de andere teams. We verwachten vooruitgang, maar blijven voorzichtig. We staan niet opeens in Q2 of Q3.”

