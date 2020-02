Williams: ‘Drive to Survive 2 vertelt waarheid over 2019-voorseizoen’

Het tweede seizoen van de Netflix-serie ‘Drive to Survive’ vertelt de waarheid over het moeilijke 2019-voorseizoen bij Williams, zegt Claire Williams. Het Britse team kende moeizame testdagen in 2019 waarbij ze de eerste twee en een halve dag niet konden testen omdat de auto niet klaar was.

Vanaf vandaag staat het tweede seizoen van de serie op Netflix. De teams hebben al de gelegenheid gekregen om de documentaire-serie te zien. Één aflevering is volledig gefocust op het Britse team en hun voorbereiding op het 2019-seizoen. Volgens teambaas Williams geeft het een goede weerspiegeling van de problemen die het team heeft gekend en de inspanningen die ze hebben gedaan.

Lees ook: Er wordt weer gelachen bij Williams: ‘Hebben hier hard voor gewerkt’

“Het geeft ons de kans om bloed, zweet en tranen te laten zien”, vertelt de teambaas aan Autosport. “Mensen zien soms bepaalde dingen die ze niet snappen, maar hebben daar wel een oordeel over. Ik hoop dat onze aflevering de waarheid achter de problemen laat zien en ook hoe pijnlijk het was.” Volgens Williams geeft ‘Drive to Survive’ ook een geweldige kans. “Het geeft ons een platform om het verhaal achter de auto’s die zondag op de grid staan te vertellen.”

Lees ook: Williams toont FW43: hopen op beterschap 2020

Het Britse team presteert in de 2020-testdagen aanzienlijk beter dan vorig jaar. De FW43 is op tijd klaar en wordt bestuurd door twee jonge talenten: George Russell en Nicholas Latifi. Op dag 1 rijdt het team al meer dan 100 ronden en in de eerste week verbetert het de 2019-kwalificatietijd. “Ik heb weer een lach op mijn gezicht”, vertelt Williams na de eerste testweek.