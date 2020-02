Williams toont FW43: hopen op beterschap in 2020

Williams heeft haar nieuwe auto voor 2020 aan de wereld getoond, de FW43. Met deze bolide hoopt het team uit Grove weer aansluiting te vinden bij de rest van het veld.

Na twee rampjaren op rij mag Williams’ doel voor 2020 duidelijk zijn met de nieuwe FW43: “We zijn allemaal vastberaden om Williams opnieuw op te bouwen en weer competitief te maken”, verklaart adjunct-teambaas Claire Williams.

“Dit jaar is een nieuw begin voor ons”, vervolgt ze. “We hebben onze zwakke punten aangepakt en ervoor gezorgd dat de juiste mensen op de juiste plek zitten en de structuur klopt om competitieve raceauto’s te construeren.”

Wel erkent Williams dat het – na een 2019 waarin slechts één punt werd gescoord en het team als laatste eindigde – niet makkelijk wordt weer aansluiting bij de rest te vinden. “Maar iedereen zal blijven vechten om Williams terug te krijgen waar we willen staan.”

Ontwerpchef Doug McKiernan geeft aan dat er met name goed is gekeken naar wat er mis was met de vorige Williams, de FW42. Toch is de FW43 voor 2020 een doorontwikkeling van zijn voorganger. “We hebben echter goed gekeken welke punten te verbeteren, en wat ons het meeste performance geeft gezien de middelen die we hebben.”

Behalve op technisch vlak, ziet de Williams FW43 voor 2020 er ook qua kleur anders uit. Het wit en lichtblauw van vorig jaar is behouden, maar op de Williams prijkt nu ook een felle kleur rood.

Williams’ FW43 zal bestuurd worden door George Russell en Nicholas Latifi, de coureurs voor 2020. Russell reed ook vorig jaar al voor Williams, Latifi komt uit de Formule 2. De naam van titelsponsor Rokit prijkt ook in 2020 weer trots op de Williams FW43. Net als ABK Beer, dat onderdeel is van Rokit.

Met de komst van Latifi zien we wel nieuwe sponsoren als Lavazza en de Royal Bank of Canada. Sofina, het familiebedrijf van de Latifi’s, stond ook in 2019 al op de Williams.