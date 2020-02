Overzicht F1-auto’s 2020: alle nieuwe bolides op een rij

Na maanden wachten begint het nieuwe Formule 1-seizoen deze week al een beetje. De teams tonen hun nieuwe auto’s voor het 70ste wereldkampioenschap F1. Een overzicht van alle F1-auto’s voor 2020.



Het is Haas dat vorige week de spits afbeet met de onthulling van de VF-20. Het Amerikaanse team staat aan de start van zijn vijfde seizoen in de Formule 1 en grijp dit jaar terug naar het vertrouwde zwart-rood-wit.

Hoewel de onthulling van de nieuwe bolide op 14 februari gepland staat, verraste Mercedes door op maandag vervroegd de nieuwe kleuren voor auto voor 2020 te openbaren. Mercedes houdt vast aan het kenmerkende zilver-groen, al krijgen we vanaf 2020 dankzij nieuwe sponsor Ineos ook wat rood op de W11 te zien.

Ferrari onthulde als eerste team op de geplande datum zijn nieuwe auto. Ferrari noemt de 2020-bolide de SF1000, ter ere van de 1000ste F1 race voor het team uit Maranello. Uiteraard is ook deze Ferrari rood.

Als laatste in ons overzicht van alle F1-auto’s voor 2020 vinden we Red Bull. Het team uit Milton Keynes presenteerde als laatste van de topteams zijn uitdager voor 2020. Tegen alle verwachting in onthulde het team de auto voor 2020 in de gebruikelijke Red Bull-kleuren.

