Overzicht: alle 2020-motoren op een rij

Met Alpha Tauri’s Honda kregen we afgelopen weekend de laatste van vier 2020-motoren te horen. Hoewel Haas, Racing Point en Red Bull nog niet met beeld- of geluidsmateriaal naar buiten kwamen, hebben we van elk van de vier motorleveranciers minstens een preview te horen gekregen. Een overzicht van alle 2020-motoren.

Mercedes beet de spits af moet het geluid van de W11.

Een dag later was het de beurt aan Ferrari en Mclaren. Zo kreeg het het publiek meteen drie van de vier 2020-motoren te horen.

Stop scrolling. βœ‹

Turn up your volume. πŸ”Š

Listen as the #MCL35 comes to life. 🀩 pic.twitter.com/TINuIXxQjh β€” McLaren (@McLarenF1) January 29, 2020

Na McLaren liet ook Renault zelf zijn motor klinken.

Een week later was het de beurt aan Williams en Alfa Romeo om hun krachtbron tot leven te wekken.

Who else is fired up for the 2020 season? πŸ”₯ pic.twitter.com/9eW4ylMU5J β€” ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 6, 2020

1 team. 2 cars. Hundreds of people that make it possible. The C39 is coming… πŸ”₯ pic.twitter.com/fcyNwZpZRY β€” Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 7, 2020

Afgelopen weekend kwam Alpha Tauri als eerste met het geluid van de nieuwe Honda-motor naar buiten. Voorlopig ontbreken Haas, Racing Point en Red Bull in het overzicht van alle 2020-motoren.

Lees ook: Brawn: β€˜We gaan weg van unanimiteit die alles heeft geblokkeerd’