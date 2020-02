Brawn: ‘We gaan weg van unanimiteit die alles heeft geblokkeerd’

Ross Brawn is een van de spilfiguren in de reglementswijzigingen voor 2021. 11 maanden voor de regelrevolutie spreekt de F1-topman over de huidige en toekomstige regels. “Je wilt geen tank maar wel iets dat robuust genoeg is om goed te racen.”

Ross Brawn stond centraal ​​bij het opstellen van de nieuwe reglementen voor 2021. Zo komt er onder meer een reeks technische wijzigingen aan de auto’s en wordt een budgetplafond ingevoerd. Hij stond erop dat de sport moest evolueren. De veranderingen zijn bedoeld om dichter racen te bevorderen.



“De huidige bolides zijn aerodynamisch verschrikkelijk wanneer ze dicht bij elkaar komen”, vertelt Brawn. “Er is momenteel een overvloed aan onderdelen die eraf vallen zodra je ernaar kijkt. Dat is geen raceauto,” gaat de voormalig teambaas verder, “je wilt geen tank maar wel iets dat robuust genoeg is om goed te racen. Dat hebben we verloren.”

Naast de technische veranderingen speelde Brawn ook een belangrijke rol gespeeld in het herzien van het bestuur van de sport. In het verleden moesten alle teams ermee instemmen om wijzigingen door te voeren. Daardoor had het management van F1 moeite om doelstellingen te bereiken.

Die benodigde unanimiteit zou vanaf 2021 verdwenen moeten zijn. Het systeem dat naar verwachting in 2021 zal worden goedgekeurd, vereist slechts een meerderheid of ‘supermeerderheid’ – zeven achtste van de stemmen – om een ​​voorstel goed te keuren. Dat moet de F1 in staat stellen snel te reageren wanneer teams mazen in de regels uitbuiten.

“We gaan weg van de unanimiteit die altijd alles heeft geblokkeerd”, vertelt Brawn aan The Guardian. “Die was contraproductief. We gaan weg van de moeilijke situatie waarin we dingen niet kunnen veranderen, zelfs als ze verkeerd zijn”, besluit Brawn.