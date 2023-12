Dat Lewis Hamilton in 2021 naast een achtste wereldtitel greep, doet hem twee jaar later nog altijd pijn. Zeker vandaag zal hij eraan terugdenken, op 12 december, oftewel op de kop af twee jaar geleden. Het scheelde naar eigen zeggen weinig of hij was na de titel van Max Verstappen in Abu Dhabi zelfs gestopt met racen.

Voor Verstappen, zijn fans en vele autosportliefhebbers in binnen- en buitenland is 12 december 2021 voor altijd een bijzondere dag: de Nederlander bekroonde een sterk seizoen met een verdiende eerste wereldtitel. De beelden staan nog op ieders netvlies: on Abu Dhabi verschalkte hij zijn rivaal Hamilton in de laatste ronde. Het betekende een bizarre ontknoping van een toch al zinderende titelstrijd.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

De afloop is bekend: Hamilton toonde zich meteen na de race in eerste instantie een waardig verliezer. Al snel protesteerden Mercedes en hij echter tegen de uitslag. Ze maakten er een zaak van en ook Britse fans (en zelfs media) beschuldigden de FIA en de uiteindelijk vertrokken Michael Masi van vals spel. Er gebeurde veel, maar toen de rook was opgetrokken was Verstappen logischerwijs nog altijd wereldkampioen. Hamilton hulde zich vervolgens lange tijd in stilte.

In die tijd overwoog hij naar eigen zeggen te stoppen met Formule 1. “Zeker. Want er schoten in tijd allerlei gedachten door mijn hoofd”, klonk het onlangs tegenover Autosport, terugkijkend op de climax van vandaag twee jaar geleden. Afscheid nam hij echter niet. “Want een beslissing nemen op basis van emotie is één van de slechtste dingen die je kunt doen.”

Hamilton besloot tijd te nemen om over zijn toekomst na te denken. Hij liet het voor hem sportieve drama bezinken en rijdt anno 2023 namens Mercedes nog steeds rond, hopend op een achtste titel. “Het was een emotionele periode, een hele moeilijke periode ook”, kijkt hij terug. “Toen ik eenmaal gekalmeerd was en weer helder kon denken, wist ik: ik wil door.”

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!