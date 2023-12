Op 12 december 2021 wordt een onvergetelijk hoofdstuk toegevoegd aan de Nederlandse sportgeschiedenis. Vandaag twee jaar geleden werd Max Verstappen namelijk de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit, dit na een adembenemende strijd met Lewis Hamilton.

Het seizoen van 2021 was in zijn geheel onvoorspelbaar, maar zo een slot, dat had niemand gedacht. Op het Yas Marina circuit leek Max Verstappen zijn kans op de wereldtitel verkeken, totdat Nicholas Latifi zijn Williams in de muur parkeerde. In de allerlaatste ronde passeerde Verstappen Hamilton, een ontknoping als nooit te voren. Bekijk hieronder een recap van deze historische dag.

Recap Abu Dhabi 2021



