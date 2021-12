Nooit had Nicholas Latifi gedacht dat hij met zijn Williams een rol zou spelen in de titelstrijd, toch was dat het geval in Abu Dhabi. Zijn crash veroorzaakte de safety car waardoor Max Verstappen de titel in de allerlaatste ronde kon pakken. Latifi benadrukt dat het niet zijn bedoeling was om de titelstrijd te beïnvloeden: “Ik maakte een fout en verpestte mijn eigen race.”

Nicholas Latifi is in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi in gevecht met Mick Schumacher. De twee gaan zij-aan-zij door bocht 9, waarbij Latifi aan de buitenkant van de Haas-coureur zit. Rechts is er niet genoeg ruimte meer voor de Canadees, die eerst hard over de kerbstones schiet en vervolgens even naast de baan gaat. De twee komen er zonder kleerscheuren vanaf, al gaat het niet veel later alsnog fout voor Latifi.

Latifi verliest bij het ingaan van bocht 14 de controle over zijn Williams en knalt met de achterkant tegen de vangrails aan. De Williams staat ongemakkelijk geparkeerd op de baan en dus volgt er een safety car. Voor hem was het op dat moment flink balen, maar wat hij niet besefte was dat hij met deze crash de titelstrijd volledig op zijn kop zette. Waar Max Verstappen een flinke achterstand van elf seconden had, kon hij nu een pitstop maken én weer aansluiten achter Hamilton. Dat gaf de Nederlander de kans om de Brit in te halen en er met de titel vandoor te gaan.

Latifi benadrukt dat het nooit zijn bedoeling was om de titelstrijd te beïnvloeden. “Ik was een aantal bochten aan het zoeken naar grip, zeker toen ik naast de baan terechtkwam”, legt Latifi uit. “Het was het hele weekend al een lastige bocht voor mij. Ik had vuile banden, last van vuile lucht en ik maakte een fout. Ik was niet op de hoogte van de situatie van de race tot dat moment. Natuurlijk was het nooit mijn bedoeling om dat per ongeluk te beïnvloeden, maar ik maakte een fout en verpestte mijn eigen race. Het was nooit mijn bedoeling en ik kan me alleen verontschuldigen voor het beïnvloeden en het creëren van een kans”, aldus de Williams-coureur.

Na afloop van de race grapte Red Bull-teambaas Christian Horner dat Latifi kan rekenen op een levenslange voorraad aan Red Bull. “Ik zei al tijdens de uitzending dat we op de racegoden hoopten. Bedankt Nicholas Latifi!”, zei de Brit.

