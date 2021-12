Na het winnen van het Formule 1-kampioenschap klonk er uiteraard veel lof voor Max Verstappen vanuit het Red Bull-kamp, maar ook andere coureurs hebben de Nederlander gefeliciteerd met het behalen van zijn eerste titel. Zo zegt Charles Leclerc dat het ‘slechts een kwestie van tijd’ was terwijl Daniel Ricciardo, hoewel blij voor zijn oud-teamgenoot, ook wel te doen heeft met Lewis Hamilton.

Sergio Pérez

“Ik ben erg blij voor Max, hij heeft op een extreem hoog niveau gereden. Ik ben ook heel blij voor mijn team omdat zij zo hard hebben gewerkt. Het is jammer dat we naast de constructeurstitel grepen, maar ik ben extreem blij met het werk dat we gedaan hebben.”

Fernando Alonso

“Het was een epische race, een episch kampioenschap. Dat je twee kanshebbers hebt in de laatste race, die in de laatste ronde van de race nog wiel-aan-wiel rijden, dat is ongelooflijk. Dus felicitaties aan Max, maar ook de sport in zijn algemeen. Ze verdienden het allebei om kampioen te worden, ze waren allebei uitzonderlijk goed. Als ze de trofee nou in tweeën konden splitsen, was dat wel eerlijk geweest.”

Daniel Ricciardo

“Gefeliciteerd Max en Red Bull, maar ik kan dat ook weer niet helemaal zeggen zonder te doen te hebben met Lewis. We zijn allemaal strijders maar je moet met hem te doen hebben. Het is een behoorlijk dramatisch einde van het jaar voor hem.”

Sebastian Vettel

“Mijn felicitaties aan zowel Lewis als Max. Zij verdienden het allebei, maar natuurlijk kan er slechts één met de titel vandoor gaan. Het kwam neer op de laatste ronde, het had alle kanten op kunnen gaan. Natuurlijk is het jammer voor Lewis, hij had een geweldig einde van het seizoen. Ik ben blij voor Max. Ze verdienden het allebei.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Lando Norris

“Een dikke proficiat aan Max. Er zullen overal wel complottheorieën opduiken. Maar ook felicitaties aan Lewis. Hij heeft vast een geweldige race gereden. Het was cool om dit kampioenschap mee te maken.”

Carlos Sainz

“Sinds de dag dat hij in de Formule 1 arriveerde toonde hij dat hij kampioensmateriaal was. Om dat met zo’n sterk jaar te bereiken, dat is ongelooflijk voor hem. We deelden ons eerste jaar samen bij Toro Rosso, om hem nu in staat te zien om het kampioenschap te winnen is ook goed voor mij.”

Esteban Ocon

“Vandaag waren we getuige van het grote talent van Max. Gefeliciteerd. Hij verdient wat hem toekomt. Natuurlijk streden ze niet met dezelfde wapens aangezien ze niet dezelfde banden hadden. Je weet dat het voor beide kampen een gok was qua strategie en het was uiteindelijk geen rechtstreeks gevecht, maar dat doet niets af aan de geweldige races van Max, dus hij verdient die zege.”

Charles Leclerc

“We streden sinds de karttijd al met elkaar en ik weet hoe sterk hij is. Het was slechts een kwestie van tijd voordat hij wereldkampioen zou worden. Wat een seizoen heeft hij gehad.”

Pierre Gasly

“Wat een kampioenschap, zelfs alleen kijken naar de strijd geeft me kippenvel. We hebben met Max en Charles (Leclerc, red.) gestreden toen we jong waren. We wisten dat het op een gegeven moment wel zou gebeuren, maar om het op zo’n manier te doen is ongelooflijk. Gefeliciteerd Max, Red Bull en met name Honda. Helaas verlaten zij de sport, maar om het op die manier te doen met het wereldkampioenschap op zak, dat is het mooist mogelijke verhaal.”

Yuki Tsunoda

“Het is ongelooflijk. Natuurlijk steunde ik Max al de hele tijd, maar Lewis zag er de laatste races sterk uit dus ik dacht dat het een zwaar gevecht zou worden. Hij heeft het verdiend.”