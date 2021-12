Max Verstappen maakt net als in 2016 kans op de titel Sportman van het Jaar. De kersverse wereldkampioen is door sportkoepel NOC*NSF voorgedragen als één van de drie kandidaten.

Verstappen die zondagavond na een bloedstollende slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi wereldkampioen werd, krijgt concurrentie van de olympisch kampioenen Niek Kimmann en Harrie Lavreysen. Kimmann pakte tijdens de Olympische Spelen in Tokio goud op het onderdeel BMX. Baanwielrenner Lavreysen won zelfs twee gouden en een bronzen medailles.

Twee weken geleden maakte NOC*NSF al de shortlist voor de verkiezing bekend. Die kon vorig jaar vanwege corona niet doorgaan en dus was de lijst dit jaar wat langer dan gebruikelijk. Onder andere Rico Verhoeven – zondag nog in Abu Dhabi aanwezig bij de Grand Prix – en motorcrosser Jeffrey Herlings – in de Ziggo Sport-studio tijdens de race – waren genomineerd. Zij vielen echter af.

De bekendmaking van NOC*NSF kwam op dezelfde avond dat Verstappen op het Yas Marina Circuit zijn eerste wereldtitel veroverde, maar dat is puur toeval liet de sportkoepel weten.

Max Verstappen met oud-voetballers Patrick Kluivert en Clarence Seedorf in Abu Dhabi (Motorsport Images)

Bij de vrouwen zijn atlete Siffan Hassan (2 keer goud en 1 keer brons op de Olympische Spelen van Tokio), meervoudig wereldkampioene shorttrack Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten (goud en zilver op de Spelen) genomineerd.

De uiteindelijke verkiezing – waarvoor alleen topsporters kunnen stemmen – vindt plaats op 22 december aanstaande tijdens het NOC*NSF Sportgala van het Jaar.

