Max Verstappen zegt zichzelf op dit moment niet te zien als een coureur die vecht om de wereldtitel. Een opvallende uitspraak, want voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein staat hij tweede in de WK-stand, met maar een punt minder dan koploper Lando Norris.

“Ik zie Oscar en Lando op dit moment niet als concurrenten”, vertelt Verstappen zaterdag na de kwalificatie, verwijzend naar McLaren-duo Norris en Piastri. De Nederlander windt er in Bahrein geen doekjes om: de RB21 heeft allerlei problemen, op deze manier wordt succes boeken met Red Bull lastig. “Ik doe op dit moment mee”, klinkt het kalmpjes. Als in rondrijden, bedoelt Verstappen dus. Maar vechten om de titel? “Nee. Maar: misschien komt dat nog, het team werkt eraan en meer kunnen we niet doen.”

De wereldtitel nu al opgeven, doet Verstappen als viervoudig en regerend kampioen heus niet. Maar in Bahrein verwacht hij geen wonderen in de race, startend vanaf de zevende plaats. “Een podiumplek? Tja, je weet het nooit. Maar iemand als Lando rijdt normaal gezien in de McLaren gewoon naar voren, misschien dat wij nog kunnen strijden met Mercedes en Ferrari.”

