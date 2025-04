Max Verstappen kwam er met de zevende plek niet aan te pas in de kwalificatie van de GP Bahrein. Het verbaasde hem nauwelijks, want hij kampt met het ene na het andere probleem. “We probeerden van alles met de afstelling, maar niets werkte.”

Gefrustreerd, nee, dat is hij naar eigen zeggen niet. Wel is Verstappen duidelijk in zijn oordeel over het rijgedrag van de RB21, zoals hij dat eerder dit seizoen ook al was. “We worstelen enorm met de remmen, het hele weekend al”, aldus Verstappen. “Daarnaast heb ik heel weinig grip.”

De pole position en de overwinning in Japan waren vorig week des te knapper, maar ook toen constateerde Verstappen al problemen. De hoop is gevestigd op updates aan de auto, gepland voor de GP van Imola half mei. “Maar het is moeilijk te zeggen wat je daar van kunt verwachten. Dat we hoe dan ook stappen moeten zetten, is duidelijk. Dat is niks nieuws.”

Een oplossing ziet Verstappen niet één, twee, drie: “Het probleem is dat het niet één probleem is. Het zijn allemaal verschillende dingen, op elk circuit is het weer anders.”

