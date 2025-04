Oscar Piastri heeft zaterdagavond in Bahrein de tweede pole position van zijn carrière gescoord. De Australiër van McLaren duikt in een enerverende sessie op de valreep onder de tijd van Mercedes-coureur George Russell. Een worstelende Max Verstappen moet zich tevreden stellen met de zevende tijd, vlak achter rivaal en WK-leider Lando Norris.

Hierbij de kwalificatie voor de GP van Bahrein in vogelvlucht.

Q1: Verstappen met de schrik vrij

Onder het kunstlicht van het Bahrain International Circuit beleeft Max Verstappen een moeizaam begin van de kwalificatiesessie. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moet zijn eerste snelle ronde afbreken, nadat hij blokkeert bij het aanremmen voor bocht 15. “Er is iets mis met de auto”, klaagt Verstappen over de staat van de RB21 als hij naar binnen duikt voor nieuw rubber. Even na Verstappen gaat er door de tijd van Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda een streep vanwege track limits, ook in bocht 15. Ondertussen domineren de McLarens het eerste deel van Q1. Lando Norris heeft de snelste tijd achter zijn naam (1.31,107), voor teamgenoot Oscar Piastri (1.31,392) en Ferrari-coureur Charles Leclerc (1.31, 454).

Met nog ruim vier minuten op de klok gaan de auto’s opnieuw naar buiten voor een ultieme run. Beide Red Bull-coureurs doen dat dus zonder tijd achter hun namen. Max Verstappen maakt echter geen fout en stuurt zijn bolide naar 1.31,303, goed voor de derde tijd achter respectievelijk Norris en Hamilton. Tsunoda noteert de veertiende tijd. Alexander Albon (Williams) is de meest verrassende afvaller.

Afvallers Q1: Alexander Albon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll en Oliver Bearman.

Q2: Harde crash Esteban Ocon

Het tweede deel van de kwalificatie is enkele minuten onderweg als de rode vlag tevoorschijn komt na een harde crash van Haas-coureur Esteban Ocon. De Fransman gaat bij het uitkomen van bocht 2 te agressief over de kerbstones, verliest daardoor de macht over het stuur en knalt vervolgens achterwaarts hard de bandenstapel in. De auto is zwaar beschadigd, de coureur zelf kan ongedeerd uitstappen. Zie hier de video van de crash van Ocon.

Met nog elf minuten te gaan wordt de sessie hervat. Beide Mercedessen (van Kimi Antonelli en George Russell) rijden te vroeg de pitbox uit, maar hebben daardoor in het restant van de sessie wel de controle. Piastri zet een snelle tijd neer (1.30454), gevolgd door Norris (1.30,560) en Leclerc (1.31,056). Max Verstappen breekt zijn lap (op gebruikte softs) voortijdig af en gokt op één snelle ronde, op nieuw rubber. Het wordt geen perfect ronde, maar het volstaat net voor een plek in Q3, als negende. Ook Tsunoda gaat als tiende door, ook met de hakken over de sloot dus.

Afvallers Q2: Jack Doohan, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Esteban Ocon.

Q3: Verstappen klaagt over remmen

Op de sneller wordende baan begint Verstappen met een tegenvallende ronde. Vooral door toedoen van een zwakke eerste sector komt hij uit op 1.31,788 en tekent daarmee voor de tiende tijd na de eerste runs. Verstappen klaagt over de boordradio over zijn remmen. Piastri voert de tijdenlijst aan (1.30,233), voor respectievelijk Russell en Norris. De eerste tijden van Lewis Hamilton en Kimi Antonelli zijn geschrapt vanwege track limits.

Voor Verstappen komt het dus weer op het slot aan. Daarin moet hij toch teleurstellend genoegen nemen met de zevende tijd. Even solliciteert Russell verrassend naar pole position met zijn snelste tijd (1.30,009), maar in de hitte van Bahrein houdt Piastri zijn hoofd koel door er net onder te duiken (1.29,841). De derde tijd is voor Charles Leclerc (1.30,175). Lando Norris stelt teleur met de zesde tijd, zeker gezien het materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft.

Top-10: Piastri, Russell, Leclerc, Antonelli, Gasly, Norris, Verstappen, Sainz, Hamilton, Tsunoda.

De GP van Bahrein begint zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd.

