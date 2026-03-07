George Russell geldt op basis van de derde vrije training als de grote voor pole position voor de Australische Grand Prix. De Engelsman was in de laatste oefensessie meer dan zes tienden sneller dan Ferrari-duo Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Max Verstappen, kampend met stuurproblemen, moest het doen met een zesde plek.

Het is bij vlagen ook in de derde vrije training goed zichtbaar hoe coureurs nog zoeken naar hoe ze de energie moeten verdelen, zowel qua sparen als inzet ervan. Wanneer laat je het gas los, wanneer rem je en hoeveel? Met welke snelheid ga je de bocht in, enzovoort. Er wordt ook extra teruggeschakeld voor bepaalde bochten. Het zijn allemaal overwegingen en pas na de kwalificatie zal voor het eerst blijken wie de zaken écht het beste voor elkaar heeft.

Dat Russell echter snel is, toont hij in de slotfase van de derde vrije training maar weer eens. De Engelsman slaat een flink gaat naar de concurrentie. Dat doet hij kort nadat teamgenoot Kimi Antonelli een zware crash beleefde; ook in die ronde was Russell overigens al erg snel onderweg.

Rode vlag

Wel of geen inperking van de ‘straight mode’ en een beschadigde baan voorafgaand aan de sessie; saai is het op en rond Albert Park niet in aanloop naar de derde vrije training. Met enige vertraging is er dan toch groen licht, waarna in de eerste tien minuten zowat de helft van de coureurs de baan betreedt. Al snel is er een probleem voor Carlos Sainz: de Williams-bolide lijkt een kapotte krachtbron te hebben, de Spanjaar staat stil bij de ingang van de pits. Het zorgt voor een rode vlag. Onder anderen Verstappen heeft dan nog geen ronde gereden, hij zou net naar buiten rijden.

Na enig oponthoud en met nog 40 minuten op de klok kan dan toch de sessie worden hervat. Zo kan ook de Nederlander zijn eerste meters van de dag maken. Halverwege de sessie levert dat een vijfde plaats op, ondanks een op dat moment snelste eerste sector. Ferrari leidt echter de dans met Hamilton en Leclerc.

Verstappen

Dat blijft niet zo, want namens McLaren meldt ook Oscar Piastri zich in de strijd om de bovenste plekken. Niemand die echter zo’n grote kandidatuur voor pole stelt als Russell. Hij laat de ware snelheid van Mercedes zien en eindigt als eerste.

Verstappen rapporteert vervolgens stuurproblemen. Het hindert de Nederlander tijdens deze sessie en het verklaart ook waarom hij op P6 eindigt, nog achter teamgenoot Isack Hadjar. Het is een probleem dat hopelijk voor de Nederlander op te lossen valt voor de kwalificatie. Favoriet voor pole is hoe dan ook maar één iemand: George Russell.

Uitslagen

