Na een zware crash in de derde vrije training is het de vraag of Kimi Antonelli mee kan doen aan de kwalificatie voor de Australische Grand Prix. De coureur van Mercedes stapte weliswaar ongedeerd uit zijn auto, maar het valt te betwijfelen of hij op tijd over een gerepareerde bolide kan beschikken.

De Italiaan ging in Melbourne hard de muur in toen hij na bocht 1 de controle over zijn auto verloor. Er was op dat moment nog twaalf minuten te gaan in de derde en laatste trainingssessie. Die werd vervolgens stilgelegd door een rode vlag. Antonelli’s Mercedes was aan alle kanten zwaar beschadigd, werk aan de winkel dus voor de monteurs.

Mercedes, en dus ook Antonelli, wordt een goede kans toegedicht om in Australië met de zege aan de haal te gaan. Uitgerekend teamgenoot George Russell was op het moment van Antonelli’s crash snel onderweg – hij was de snelste in de eerste twee sectoren – maar hij kon zijn ronde niet afmaken.

