De FIA heeft op vrijdag bekendgemaakt dat zes coureurs, onder wie Max Verstappen, dit weekend tijdens de Grand Prix van Italië op Monza met een nieuwe motor rijden. Dit is voor alle zes de vierde motor van het seizoen – de laatst toegestane motorwissel zonder dat de coureurs een gridstraf krijgen. Zodra er een vijfde motor wordt geïnstalleerd, hangt de rijders, en ook Verstappen, een straf boven het hoofd.

Naast Verstappen hebben ook Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto hun vierde motorcomponenten laten monteren. Bij alle zes gaat het om een volledige set bestaande uit de verbrandingsmotor, turbocharger, MGU-H en de MGU-K. Voor vijf van de zes coureurs zijn ook nieuwe uitlaten toegevoegd aan het pakket – enkel Alexander Albon kreeg géén nieuwe uitlaat aan zijn FW47. De wissels vonden plaats voorafgaand aan de eerste vrije training op Monza.

Laatste motorwissel zonder gridstraf

Volgens de huidige reglementen mogen teams per seizoen maximaal vier motoren gebruiken zonder straf. Wordt die limiet overschreden, dan volgt automatisch een gridstraf. Voor de eerste overtreding geldt meestal een straf van tien plaatsen, daarna volgen kleinere straffen, zoals vijf plaatsen, per extra component. Dit betekent dat teams hun motorverbruik slim moeten plannen, zeker richting het einde van het seizoen of op circuits met een hoog motorverbruik – zoals Monza.

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.