In de rubriek ‘Zandvoort & ik’ vertellen prominente (ex-)coureurs en Formule 1-persoonlijkheden in de aanloop naar de Dutch Grand Prix over hun herinneringen aan het duinencircuit. Dit keer: Ross Brawn, die naast het circuit, ook goede herinneringen heeft aan Amsterdam.

“Wat me altijd van de Nederlandse GP is bijgebleven, is hoe gepassioneerd de fans waren, toen al. Het zal eind jaren zeventig, begin jaren tachtig met Williams zijn geweest, nog in de tijd van groundeffect. De baan is nu veranderd, heeft enkele aanpassingen ondergaan om meer inhaalmogelijkheden te creëren, want inhalen was er vroeger al lastig. Ik bewaar veel mooie herinneringen aan Zandvoort en heb me er altijd vermaakt. Het bood me de kans om Amsterdam te verkennen en de interessante aspecten van de stad te ontdekken. De grachten vond ik fantastisch; zoiets had ik nog nooit in mijn leven gezien. Ik was gelukkig getrouwd en ben dat nog steeds, maar de rosse buurt was een belevenis die mijn ogen opende.”

“De entree van Max Verstappen heeft veel interesse voor de Formule 1 gegenereerd en we zien hoe gepassioneerd de Nederlandse fans nog steeds zijn. Ik kijk ernaar uit om dat weer mee te maken, om te zien hoe intens het is. Het ziet het er nu heel spannend uit en kunnen we een geweldige race verwachten. Het wordt zonder twijfel een spektakel: dat is de belangrijkste reden.”

