In de rubriek ‘Zandvoort & ik’ vertellen prominente (ex-)coureurs en Formule 1-persoonlijkheden in de aanloop naar de Dutch Grand Prix over hun herinneringen aan het duinencircuit. Dit keer: Christian Danner, die blij is met de Dutch GP op de F1-kalender.

“Ik ben er in de eerste plaats heel blij mee dat dit soort historische circuits terug op de kalender zijn. Toen ik in de jaren tachtig in de Formule 1 racete, had je nog circuits als Imola, Estoril, Brands Hatch en Jerez. En Zandvoort dus. Geen kunstmatige circuits, maar banen met een natuurlijke ligging. Toen de Formule 1 voor het laatst op Zandvoort was in 1985 had je nog het lange circuit dat aan het eind van zijn levensloop was. Al was ik daar wel echt dol op.”

“Ik won de Formule 3000-race in het voorprogramma, dus ik bewaar goede herinneringen aan het circuit van Zandvoort. Ook omdat het zo’n typische dag was met wisselvallig weer, maar een fantastische race. Zandvoort heeft wel zijn karakter behouden, daarom vind ik het een goede baan. Ik verheug me erop om terug te gaan, al zal het wel druk worden. Als het lukt problemen te vermijden, zal het fantastisch zijn. Hoewel ik liever had gezien dat de race midden in de zomer werd gehouden. Waarom hoef ik vast niet uit te leggen!”

