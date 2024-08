In de rubriek ‘Zandvoort & ik’ vertellen prominente (ex-)coureurs en Formule 1-persoonlijkheden in de aanloop naar de Dutch Grand Prix over hun herinneringen aan het duinencircuit. Dit keer: Martin Brundle, die goede herinneringen heeft aan het circuit van Zandvoort.

“Als Formule 1-liefhebbers zijn we dol op circuits met geschiedenis en karakter, want dat draagt bij aan mooie achtergrondverhalen. Ikzelf was een aantal jaar geleden nog op Zandvoort om een tv-programma te maken. Ik bestuurde er toen samen met Adrian Newey een oude Lotus die van hem is. Het was toen wel duidelijk dat er veel werk aan het circuit verricht moest worden.”

“Het is een tijd geleden sinds de Grand Prix in 1985. Ik stond toen zelf als coureur op de grid en bewaar er goede herinneringen aan. Ik weet nog dat ik aan het strand verbleef en parallel aan het strand moest rijden, over een aparte weg. Maar ja, inmiddels hoort Zandvoort haast bij Amsterdam, is het een soort voorstad. Totaal anders dan hoe ik het me toen herinnerde. Als ik terugdenk aan het circuit, schiet de Tarzanbocht me gelijk te binnen. Een erg mooie bocht met een goede lay-out. Ik ga in elk geval graag terug naar Zandvoort. Of ik bang ben voor regen? Ik ben Brits, van mij zul je niet zo snel klachten over het weer horen!”

