Dankzij Lewis Hamilton kregen commentatoren David Croft en Martin Brundle een rol in de nieuwe Formule 1-film met Brad Pitt. De zevenvoudig wereldkampioen is uitvoerend producent van de film, die eind juni in première gaat. Het project, genaamd F1, moet een zo realistisch mogelijk beeld scheppen van de sport. Juist daarom vond Hamilton dat Croft en Brundle commentaar moesten geven op de fictieve races in de film.

Sinds 2012 zijn David Croft en Martin Brundle de vaste commentatoren voor de Britse Formule 1-liefhebbers; jarenlang deden ze live verslag van het kampioenschap, van de hoogtijdagen van Lewis Hamilton tot de dominantie van Max Verstappen. Geen wonder dat Hamilton, die nauw betrokken is bij het productieproces van de nieuwe Formule 1-film, dit duo wilde strikken voor een bijrol. Wie F1 in juni in de bioscoop bekijkt, zal het commentaar van Croft en Brundle ongetwijfeld herkennen.

In een interview met The Times legde David Croft uit dat hij Lewis Hamilton moet bedanken voor zijn Hollywooddebuut. “Hij (Hamilton, red.) zei: ‘Als je authentiek commentaar wil hebben, heb je Brundle en Croft nodig’”, aldus de 54-jarige Brit. “Dat waardeer ik enorm. Martin (Brundle, red.) en ik hebben in totaal vijf of zes draaidagen gehad. Daarbij werden we ook gefilmd in de ruimte voor de commentatoren. Hopelijk klinkt het net zo authentiek als het commentaar dat de fans van ons gewend zijn. We mochten af en toe ook afwijken van het script om dingen correct te kunnen duiden – dat was geweldig.”

“Brundle is de expert, de analist en de man die in deze auto’s heeft geracet”, legde Croft uit. Martin Brundle reed tussen 1984 en 1996 honderdachtenvijftig Grands Prix. Hij reed onder andere voor McLaren, Brabham en Jordan en stond negen keer op het podium. “Ik ben de presentator en de journalist”, voegde Croft eraan toe. “Dus ik ben niet bang om te vragen: ‘Wat bedoel je daar nu eigenlijk mee?’” Naast deze commentatoren krijgen ook veel bestaande Formule 1-coureurs een bijrol. Doordat er scènes zijn gefilmd tijdens echte raceweekenden, hebben alle rijders een gastrol als zichzelf.

Dankzij Lewis Hamilton kregen commentators David Croft en Martin Brundle een rol in de nieuwe Formule 1-film met Brad Pitt (Getty Images)

