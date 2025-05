Alpine nam in de nasleep van de GP van Miami afscheid van coureur Jack Doohan. Na zes teleurstellende Grands Prix moet de Australiër zijn stoeltje afstaan aan test- en reservecoureur Franco Colapinto. De wissel hing al geruime tijd in de lucht – feitelijk was er tijdens de wintertests al sprake van extra druk binnen Alpine. Commentator en oud-coureur Martin Brundle toont begrip voor de keuze van Alpine; Doohan is gewogen en te licht bevonden.

Jack Doohan weet dat Franco Colapinto minstens vijf races de kans krijgt om zich te bewijzen. Alpine maakte openlijk bekend dat de Argentijn voorlopig een contract heeft tot en met de GP van Oostenrijk. Nog vóór het seizoen begon in Australië, stond Doohan al onder grote druk. Topadviseur Flavio Briatore liet Colapinto overkomen van Williams, waarmee vrij snel duidelijk werd dat de Australiër moest vrezen voor zijn stoeltje.

Terugkijkend op de situatie erkent Martin Brundle dat Doohan pech heeft gehad, maar anderzijds blijft de Formule 1 volgens hem gewoon ‘een keiharde business’. “Gaat het om geld?”, vroeg Brundle zich hardop af in een podcast van Sky Sports. “Brengt Colapinto echt zoveel geld in het laatje?” In de media wordt gespeculeerd dat Alpine vooral aast op het Zuid-Amerikaanse sponsorgeld dat de Argentijn met zich meebrengt. Met name in zijn thuisland is Colapinto immens populair en heeft hij, in zijn tijd bij Williams, een aantal vermogende geldschieters gestrikt.

‘Dit is geen leerschool, dit is Formule 1’

“Hij (Colapinto, red.) heeft een paar Williams-auto’s kapotgereden, maar tegelijkertijd ook laten zien dat hij potentie heeft”, merkte de Britse commentator op. “Uiteindelijk zal een coureur die niet goed presteert – ongeacht zijn naam of ervaring – altijd vervangen worden”, vervolgde Brundle over Doohan. “Dan maakt het niet meer uit wat er in je contract staat. Flavio (Briatore, red.) is onderdeel van het managementteam van Doohan, wat de zaak enigszins ingewikkeld maakt. Maar als hij de klus simpelweg niet kan klaren, zullen ze wel iets moeten veranderen.”

LEES OOK: Jack Doohan na ontslag: ‘Houd de komende vijf races goed in de gaten’

“Natuurlijk kun je bij jezelf denken: ‘Geef Doohan tot de zomerstop de tijd om zijn draai te vinden'”, besloot Brundle. “‘Hij is een rookie, en hij heeft een glimp van snelheid en potentieel laten zien.’ Maar tegelijkertijd is dit een keiharde business. Dit is geen leerschool, dit is de Formule 1.” De vraag is of Doohan na de GP van Oostenrijk – indien Colapinto teleurstelt – een tweede kans krijgt. Briatore verklaarde dat Alpine tegen die tijd een nieuwe afweging wil maken.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.