Jack Doohan wordt per direct vervangen door test- en reservecoureur Franco Colapinto. Dat maakte Alpine woensdag bekend. De Australiër kreeg zes races de kans om zich te bewijzen, maar het team, onder leiding van Flavio Briatore, is niet overtuigd. Opvallend is dat Alpine expliciet bevestigt dat Colapinto een contract voor vijf races heeft getekend. Mogelijk liggen er dus in de toekomst nog kansen voor Doohan, die de komende Grands Prix nauwlettend in de gaten zal houden.

“Ik ben er erg trots op dat ik mijn levenslange droom om professioneel Formule 1-coureur te worden heb waargemaakt”, aldus Jack Doohan in een officieel persbericht. “Ik ben het team eeuwig dankbaar dat ze me hebben geholpen deze droom te verwezenlijken. Uiteraard is dit nieuwe hoofdstuk extra moeilijk voor mij, want als professioneel coureur wil ik natuurlijk racen.” Doohan heeft nu zeven Grands Prix op zijn palmares staan, al kwam hij nooit verder dan de dertiende plaats op de grid. Tweemaal viel hij voortijdig uit.

‘Houd de komende races in de gaten’

“Dat gezegd hebbende, waardeer ik het vertrouwen en de toewijding van het team”, vervolgde de Australiër. “Als team hebben we langetermijndoelen, en ik zal me er op alle mogelijke manieren voor blijven inzetten om die te bereiken. Voorlopig houd ik mijn hoofd laag en blijf ik hard werken”, verzekerde hij. “Ik ga de komende vijf races goed in de gaten houden terwijl ik mijn persoonlijke doelen blijf nastreven.”

Flavio Briatore, die opnieuw aan de touwtjes trekt bij Alpine, zou hoofdverantwoordelijk zijn voor het vertrek van Jack Doohan. Ex-teambaas Oliver Oakes, die dinsdag plotseling opstapte, was een groot supporter van de Australiër, terwijl Briatore juist fan is van Franco Colapinto. “We blijven Jack (Doohan, red.) steunen binnen het team, aangezien hij zich dit seizoen zeer professioneel heeft gedragen in zijn rol als coureur”, reageerde Briatore. “De volgende vijf races geven ons de kans om iets anders te proberen, en na deze periode zullen we onze opties heroverwegen”, beloofde de Italiaan.

