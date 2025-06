Met elf strafpunten op zijn licentie hangt een schorsing als een zwaard van Damocles boven Max Verstappen. Van zijn rijstijl zal de regerend wereldkampioen geen millimeter afwijken, maar Martin Brundle denkt daar het zijne van en ziet de situatie als een kans voor de McLarens om genadeloos toe te slaan.

Met 11 strafpunten op zijn licentie moet Max Verstappen serieus vrezen voor een schorsing. Komt daar in Canada of Oostenrijk nog één strafpunt bij, dan staat hij automatisch één race aan de kant, met mogelijk grote gevolgen voor de strijd om het kampioenschap.

Martin Brundle ruikt het gevaar. “Max is een agressieve coureur. Dat was hij vanaf het begin in de Formule 1 al en dat is hoe hij het doet”, stelt de Brit tegenover Sky Sports F1. “Je kunt niet zomaar de dingen uitkiezen die je leuk vindt aan een sporter. Hij won de laatste vier wereldtitels en zou zeggen: ‘Vertel me precies welk stukje helemaal verkeerd is’. Zo is hij. Hij heeft zo’n geweldige wagenbeheersing, hij kan zijn wagen plaatsen waar hij wil en hij kent de regels.”

Onder druk zetten

De voormalig Formule 1-coureur noemt de situatie zelfs een kans voor Verstappens rivalen om het kampioenschap te kantelen. “Als ik een coureur van Mercedes, Ferrari en met name McLaren was, zou ik proberen om Verstappen onder druk te zetten om die extra (straf)punten te pakken, omdat ik denk dat hij onbewust weet dat hij iets voorzichtiger moet zijn.”

Zelf liet de regerend wereldkampioen er geen twijfel over bestaan dat hij zijn manier van racen niet zal veranderen. “Ik kom hier om te racen. En ik zal hard racen, op een manier zoals ik denk dat ik moet racen. Ik ben er hier niet op uit om een schorsing te krijgen, maar ik ga ook niet op een andere manier racen”, verklaarde Verstappen stellig tegenover de aanwezige media op de mediadag in Montréal. “Voor jullie blijft het (een dreigende schorsing, red.) misschien een verhaal, voor mij niet”, voegde hij eraan toe.

