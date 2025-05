Max Verstappen en Lando Norris kregen het tijdens de afgelopen GP van Miami opnieuw met elkaar aan de stok. De McLaren-coureur probeerde zijn rivaal van Red Bull in de openingsronde in te halen, maar verloor daarbij een aantal posities. Martin Brundle zag hoe een ‘klinische’ Oscar Piastri veel efficiënter afrekende met de regerend wereldkampioen. Vormt de Australiër inmiddels een grotere bedreiging?

In zijn column voor Sky Sports blikte oud-coureur en commentator Martin Brundle terug op de GP van Miami. Oscar Piastri bezorgde zich in Florida zijn derde zege op rij en vierde overwinning van het seizoen. Waar teamgenoot Lando Norris – die nu minder zeges op zijn naam heeft staan dan Piastri – opnieuw worstelde met het inhalen van Max Verstappen, ging de jonge Australiër een stuk berekender te werk. Volgens Brundle is ook Verstappen zich bewust van Piastri’s gecalculeerde rijstijl – iets waar Norris wellicht nog iets van kan opsteken.

“Piastri beschikt over uitstekende racevaardigheid en is nét iets effectiever en klinischer dan Norris”, aldus Brundle. “Verstappen weet dat ook.” De Brit keek terug op de openingsfase van de race en stelde dat Norris’ inhaalpogingen hem uiteindelijk meerdere plekken kostten. “Verstappen had – anders dan in Jeddah – geen McLaren aan de binnenkant in bocht één. Mede daardoor dook hij iets te gretig de bocht in en blokkeerde hij zijn voorbanden bij het aanremmen. Lando gaf vol gas en probeerde hem in bocht twee te verschalken, maar kreeg te weinig ruimte en moest uitwijken naar de uitloopzone – dat kostte hem vier plaatsen.”

‘Feilloze Piastri’

Brundle beschreef hoe Piastri het slimmer aanpakte dan Norris, met name bij zijn inhaalactie op Verstappen. “Nadat Piastri eerder al de tweede plaats van Antonelli had afgepakt, zette hij de jacht in op de raceleider”, schetste Brundle. “In ronde veertien dwong hij Verstappen tot een verdedigende manoeuvre in bocht één – hij drukte hem van de ideale lijn af en hield strak de binnenkant aan. Daardoor moest Verstappen laat remmen. Piastri anticipeerde feilloos op de slip van de Red Bull en corrigeerde zijn positie perfect. Zo kon hij eronderdoor glippen en een voorsprong nemen die hij niet meer zou afstaan.”

Het betekende de vierde overwinning van het seizoen voor de huidige leider in het kampioenschap, en tevens zijn derde zege op rij. Piastri vergrootte zijn voorsprong op teamgenoot Lando Norris tot zestien punten. Max Verstappen, die op de derde plek staat, volgt op tweeëndertig punten van de McLaren-coureur.

