Voormalig wereldkampioen Damon Hill heeft Lando Norris opgeroepen om ‘minder aardig’ te zijn na zijn laatste gevecht met Max Verstappen tijdens de GP van Miami. De Brit zat meerdere ronden vast achter de Red Bull-coureur en verloor daarbij veel tijd ten opzichte van teamgenoot Oscar Piastri. Tegen de tijd dat Norris Verstappen wist in te halen, had Piastri al een voorsprong van negen seconden opgebouwd en was de race feitelijk beslist.

Voor Lando Norris ging het in de openingsronde al mis; na een aanvaring met Verstappen viel hij vanaf de tweede startplek terug naar de zesde plaats. Mede dankzij de snelheid van zijn McLaren reed hij relatief eenvoudig terug naar de voorhoede, maar daar kwam hij opnieuw vast te zitten achter zijn Nederlandse rivaal. Norris probeerde een paar agressieve manoeuvres, maar wist Verstappen niet te passeren. In bocht elf kwam het tot een inhaalactie, maar door een remfout moest hij die plek weer afstaan.

‘Het gaat niet om aardig zijn’

Pas in de achttiende ronde veroverde Norris de tweede positie – op dat moment was Oscar Piastri al uit beeld verdwenen. Tegen het einde van de race bracht de Brit het verschil nog terug tot vier seconden, maar dat was niet genoeg om Piastri zijn derde zege op rij te ontzeggen. In de F1 Chequered Flag-podcast kreeg Lando Norris advies van oud-kampioen Damon Hill voor toekomstige duels met Verstappen. “Er moet een kwartje vallen”, aldus Hill. “Ik denk terug aan het gevecht in Oostenrijk vorig jaar. Hij stelde zich kwetsbaar op en kwam er slechter vanaf. Hij maakt opmerkingen als: ‘Ik wil nog steeds winnen, maar ik wil ook een aardige kerel zijn.’ Maar het gaat er niet om dat je aardig bent. Je moet effectief zijn.”

“Met iemand als Max (Verstappen, red.) moet je klinisch te werk gaan, want hij gaat je niets cadeau doen”, vervolgde de Brit. “Nu moet hij”, doelde Hill op Norris, “het ook nog opnemen tegen Piastri, wiens racevaardigheden wél effectief zijn tegen een Verstappen.” Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap, op zestien punten afstand van zijn teamgenoot. Max Verstappen volgt op de derde plaats; ook daar bedraagt het verschil zestien punten.

